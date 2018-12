Manovra | il Pd annuncia un ricorso alla Corte costituzionale

Guido Crosetto e l'atroce dubbio sulla Manovra : 'Stangata annunciata' - cosa non torna : Sicuri che l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla manovra sia quello definitivo? Forse. O forse no. Chi mostra di avere dei dubbi, nelle confidenze raccolte da Augusto Minzolini in un pezzo ...

Manovra - il Mef annuncia : accordo fatto con Bruxelles Conte prudente ma ottimista : ROMA L'accordo con Bruxelles sulla Manovra sembra raggiunto. Almeno cosiddetto sostengono al ministero dell'Economia dove Giovanni Tria ha seguito passo-passo la trattativa insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Domani i commissari si incontreranno per discutere delle correzioni fatte dal ...

Manovra : 'trovato l'accordo con l'Ue' - lo annunciano fonti del Mef : Il governo italiano ha trovato un accordo con la Commissione europea sulla Manovra: lo fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia senza aggiungere per il momento altri dettagli. Domani alle 12 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Senato. A Bruxelles venerdì scorso era stata avviata una trattativa a ...

Manovra - Di Maio annuncia 'Il reddito di cittadinanza parte a marzo'. : ROMA - 'Il taglio delle pensioni d'oro entrerà nella legge di bilancio al Senato, la settimana prossima. Passiamo dal 25% al 40% di tagli sulle pensioni d'oro'. Luigi Di Maio esce da Palazzo Chigi e ...

Manovra - Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...

Manovra - le novità - annunciate - per la scuola. "Assumeremo 1.000 ricercatori" : ... il Governo premia i giovani migliori, i laureati in corso con 110 e lode e i dottori di ricerca , facilitandone l'ingresso nel mondo dl lavoro. "Le imprese vengono incentivate ad assumere questi ...

Manovra - governo annuncia emendamento per ripristinare fondi a centro ricerca Levi Montalcini : ... Marco Bussetti, ed a quello dell'Economia, Giovanni Tria, da parte dei premi Nobel Aaron Ciechanover, di Tel Aviv, e Thomas Sudhof della Stanford University della California, i quali - e' scritto - ...

Manovra - giallo sul vertice annunciato dalla Lega. M5S : nessun incontro : «Non è in corso e non c'è stato alcun vertice» sulla Manovra a Palazzo Chigi. Lo affermano fonti M5s di Palazzo Chigi. L'informazione corregge quanto detto poco...

Manovra - giallo sul vertice annunciato dalla Lega. M5S : nessun incontro : ... e, in definitiva, sulla efficacia degli interventi' in una fase 'in cui il successo delle scelte assunte con la Manovra è strettamente legato alla capacità di stimolare l'economia', continua la ...

Savona sfida Ue su Manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

Manovra : Marcucci - cronaca di un disastro annunciato : Roma, 23 ott. , AdnKronos, 'cronaca di un disastro annunciato: isolati in Europa, anche dagli amici di Salvini, bastonati dagli investitori internazionali che stanno vendendo i titoli italiani e con lo spread stabile sopra i 300 ...

Il governo annuncia sconti sulla Rc auto al Sud nella Manovra. Ma i prezzi potrebbero aumentare al Nord : Tra le tante misure annunciate dal governo nell'ambito della manovra c'è anche uno sconto sulla Rc auto al Sud. Una misura che certo non farà piacere alle compagnie assicurative, che attendono ancora di sapere in che modo l'esecutivo intende raggiungere questo risultato.A fare chiarezza, scrive il Sole24ore, ci penserà il cosiddetto decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. All'interno dovrebbero esserci ...

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei leader'. Renzi annuncia controManovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -