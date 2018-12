Manovra | il maxiemendamento in aula al Senato Il governo pone la fiducia Protesta delle

Manovra - ok dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

Manovra - il maxiemendamento votato in commissione bilancio. Ma le opposizioni escono. Renzi : «Il testo cambierà ancora» : Il maxiemendamento votato in commissione bilancio del Senato dalla sola maggioranza. Le opposizioni sono uscite per protesta dopo le ultime modifiche al testo che sembrava definitivo

Manovra - ok della Commissione Bilancio al maxiemendamento : Via libera della Commissione Bilancio del Senato al maxiemendamento alla Manovra. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza. Tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori. "Fate una violenza al ...

Manovra - sì commissione maxiemendamento : 19.28 Via libera della commissione Bilancio del Senato al maxiemendamento alla Manovra. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza, mentre tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori della commissione per protesta contro le correzioni dell'ultimo minuto operate sul testo depositato. Poco dopo il governo ha posto come annunciato la fiducia sul testo e la presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo per stabilire ...

Manovra 2019 - maxiemendamento in Aula al Senato. DIRETTA | : Cominciata la seduta a Palazzo Madama che dovrà dare il via libera al testo. La prima chiama a partire dalle 20. Opposizioni sul piede di guerra. Conte: "So che siamo in zona Cesarini". Salvini: è la ...

Manovra - dall'Iva alla web tax : ecco le novità del maxiemendamento - : Il governo ha presentato al Senato un testo con le misure che modificano la legge di bilancio 2019. Dai tagli al reddito di cittadinanza e quota 100, allo stop per le assunzioni nella Pubblica ...

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. Ma sul testo è polemica : ... il direttore Biagio Mazzotta e tutti gli uffici che hanno lavorato con ritmo impossibili in questi giorni e hanno consentito di ottenere il risultato', dice il viceministro leghista dell'Economia. ...

Manovra 2019 - ecco il testo del maxiemendamento : Scarica il documento Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il ...

Manovra - ecco cosa c'è nel maxiemendamento : previsto anche un taglio da oltre 5 mld agli investimenti : Il governo Conte si appresta a chiudere il capitolo Manovra. Il voto al testo definitivo è previsto per stasera alle 20:30, ma la discussione generale sul testo è già cominciata, seppur tra molte polemiche. Deputati e Senatori dovranno esprimersi sul cosiddetto maxiemendamento presentato dall'esecutivo, che sostituirà in toto il testo dell'articolo 1 della Manovra economica per il 2019. Un cambio di rotta radicale ...

