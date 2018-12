Manovra | il governo pone la fiducia - Opposizioni protestano | seduta sospesa

Manovra - il governo si scontra con la realtà. Vi spiego tre punti su cui riflettere : Sarebbe avventato proporre un giudizio su una legge che ancora non è stata approvata, così come occorre avere molta cautela nel commentare una vicenda nella quale la componente politica e quella economica sono di fatto indistinguibili: a questo link, il video di una discussione abbastanza equilibrata sul tema. Tuttavia è possibile individuare almeno tre punti fermi che dovrebbero essere portati all’attenzione di tutti quelli che vogliono farsi ...

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. E chiede la fiducia : ROMA - La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio. E finalmente il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro lo ha presentato in aula ...

"Governo - a pagare lo scotto della Manovra potrebbe essere il Movimento Cinque Stelle. I rischi che corre il Paese". Intervento di Franco ... : ... con tutte le conseguenze politiche che si sono prodotte nelle nazioni in cui i debiti pubblici ammontavano al più del doppio dell'economia reale. Gli effetti che ne sono scaturiti sono ben noti: ...

Manovra - PD occupa l’Aula dopo lo slittamento dei lavori : “Governo offende il Senato” : dopo la sospensione della seduta e lo slittamento del voto di fiducia sulla Manovra al Senato, il gruppo dei senatori Pd, come ha annunciato, ha deciso di occupare per alcuni minuti l’Aula di Palazzo Madama in segno di protesta, come mostrano le immagini tratte dal gruppo Facebook dello stesso Pd. “Una vergogna, il governo offende il Senato”, ha attaccato il capogruppo Andrea Marcucci durante la diretta Fb. L'articolo Manovra, ...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e scoppia la bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E Casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...

Manovra fantasma - opposizioni indignate. Casellati chiede rispetto al governo - il Pd occupa l'aula : Slitta la fiducia al maxiemendamento del governo sulla Manovra. Il voto sulle modifiche alla legge di bilancio, che era previsto in serata, dovrebbe essere posticipato a domani sera, dopo la presentazione del testo calendarizzata per le 14:00.Secondo quanto si apprende la Ragioneria avrebbe chiesto altro tempo per poter leggere approfonditamente le carte le tabelle presentate dall'esecutivo. Le quali tuttavia, sembrano addirittura introvabili ...

Nessuna discussione. Così la Manovra del governo prevale sul Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori

Emma Bonino in lacrime al Senato per opporsi alla Manovra del governo : Non si placano le polemiche intorno alla manovra finanziaria. In aula si è potuto assistere anche ad una reazione forte da parte di Emma Bonino, che nel corso della sua dichiarazione non è riuscita a trattenere le lacrime. Il discorso e il pianto Dopo settimane di attesa e discussioni è finalmente giunto il momento di votare in aula la fiducia al provvedimento del governo. In questa occasione Emma Bonino ha preso la parola in rappresentanza del ...

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - Bernini attacca : 'Di sovranista nel governo solo il sovrano disprezzo per il Parlamento' : 'La Manovra non è ancora arrivata, vorremmo almeno leggerla, è iniziata muscolare ed è stata bastonata'. Lo dice Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato in cui spiegando le motivazioni ...

Manovra - Faraone (Pd) espone cartelli contro il Governo. Calderoli ironico : “Riconosco capacità pittoresca” : Durante la discussione sulla Manovra al Senato, Faraone e altri colleghi del Pd hanno esposto dei cartelli in aula, prendendo in giro quello fotografato ieri dal vicepremier Di Maio. “Riconosco capacità pittoresca, ma è messo male rispetto alle telecamere” ha commentato ironico Calderoli L'articolo Manovra, Faraone (Pd) espone cartelli contro il Governo. Calderoli ironico: “Riconosco capacità pittoresca” proviene da Il ...

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della Manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Mario Monti attacca il governo : “Manovra dettata da Bruxelles - mai vista una cosa simile” : "Nessuna manovra ha mai subito una dettatura del genere da Bruxelles. Nella politica c’è una divaricazione sempre più ampia tra le capacità necessarie per essere eletti e quelle necessarie per governare bene. Ma queste attitudini dovrebbero trovare una composizione", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.Continua a leggere