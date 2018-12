Manovra | fiducia dopo la mezzanotte L' ira delle opposizioni in Aula

Manovra - Bernini (FI) a governo : “Incapaci e pericolosi”. Fraccaro chiede fiducia e dai banchi Pd : “Vergognati buffone” : Iniziati i lavori in Aula del Senato, dopo il caos di questo pomeriggio in commissione Bilancio. Le opposizioni protestano: “Quanto accaduto oggi è una nuova ferita al Parlamento” dichiara il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, che si rivolge alla presidente Casellati accusandola di avallare offese alla democrazia sempre più gravi”. “Siete incapaci e pericolosi” afferma Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, ...

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Posta la fiducia - bagarre al Senato : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Pensioni e tasse : ecco la Manovra Chiesta la fiducia. Il 28 alla Camera : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi Segui su affaritaliani.it