Manovra | dal fisco alle pensioni | ecco tutte le misure

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra : Fico - non è dettata dall'Ue : ANSA, - NAPOLI, 22 DIC - "Io penso che ci sia stata, da questo punto di vista, una trattativa, un dialogo e non una dettatura". Così il presidente della camera, Roberto Fico, risponde così, a Napoli, ...

Le 11 principali misure nel maxiemendamento in Manovra - dal taglio a reddito e quota 100 a Ncc : Nei giorni scorsi il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, aveva parlato 'di ritrosie' sulla misura paventando la possibilità che la norma alla fine non sarebbe stata introdotta in ...

Manovra : rush finale Senato - voto dalle 20 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui ...

Manovra rush finale Senato - alle 14 il 'maxi' - voto dalle 20 : Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui slittamenti del "maxi", ...

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Caos Manovra - voto a rischio. Conte : "Dipende dal Parlamento - non da me" : Con molta probabilità il voto di fiducia sul maxi-emendamento alla Manovra slitterà al 23 dicembre. Rispondendo a una domanda di Open, il presidente del Consiglio ha scaricato la responsabilità sul ...

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della Manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Mario Monti - faccia tosta sulla Manovra : 'Dettata dall'Europa'. Lo dice proprio lui? : 'Nessuna manovra ha mai subìto una dettatura del genere da Bruxelles'. Mario Monti , capo del governo tecnico del 2011, in una intervista a Il Foglio , attacca il governo giallo-verde e non risparmia ...

Il contrappasso di Monti : "Manovra dettata dalla Ue - mai vista una cosa simile" : Quindi passa a fare la morale mettendo sulla graticola la politica di oggi: 'C'è una divaricazione sempre più ampia tra le capacità necessarie per essere eletti e quelle necessarie per governare bene'...

Dalla Manovra esce sconfitto il Sud produttivo : Nel borsino quotidiano su chi vince e chi perde, Commissione/Governo, Lega/cinque Stelle, nella trattativa che ha portato alla rimodulazione della Legge di Bilancio per evitare la procedura di infrazione europea è entrato anche il confronto Nord-Sud del Paese. Secondo il teorema difficile da scardinare dell'assistenzialismo per il Sud e delle misure di rilancio dell'economia per il produttivo Nord. Proviamo a spiegare meglio mettendo a ...

Dalla webtax alle pensioni d'oro - ecco cosa cambia nella Manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...