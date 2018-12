MANOVRA Così Juncker | Trump e la Francia hanno affossato l' Italia

Nessuna discussione. Così la MANOVRA del governo prevale sul Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori

MANOVRA - Giovanni Tria : 'Colpa della Francia se Commissione Ue così dura con l'Italia' : Tutta colpa della Francia . O, almeno, così ha spiegato Giovanni Tria intervistato su Radio24 da Maria Latella e Oscar Giannino. Secondo il ministro dell'Economia ' i problemi che si sono creati in Francia hanno reso la Commissione Ue più rigida verso l'Italia, perchè la parte più rigorista si era preoccupata che essendo meno rigida con l'Italia poi ...

'MANOVRA - Parlamento umiliato' - Così Emma Bonino - : Roma, 20 dic., askanews, - 'Il più grave attacco alla nostra democrazia' con 'il Parlamento umiliato, esautorato e ridotto all'irrilevanza'. Emma Bonino scuote l'aula del Senato con un intervento ...

Videolotterie - su le tasse e giù le vincite : così la MANOVRA fa cassa dalle macchinette : MILANO - Tra le misure predisposte dall'esecutivo gialloverde per evitare la procedura d'infrazione europea trovano posto anche le tasse sui giochi. Nel menu di interventi per recuperare oltre 10 ...

'Missione compiuta' - così Moscovici sulla MANOVRA gialloverde - : Bruxelles, 19 dic., askanews, - 'Il bilancio italiano è ora molto più realistico, vicino alle regole, e c'è stata una modifica considerevole: è quello che volevo come commissario. Missione compiuta'. ...

Così l'accordo sulla MANOVRA risolleva la Borsa : Milano. “Allo stato vi è la ragionevole previsione che la proposta che sarà portata domani all’attenzione del Collegio della Commissione sarà positiva, utile a evitare l’infrazione. Ma occorre attendere che si completi la procedura per poter considerare definitivamente conclusa la negoziazione”. Con

Addio al Totocalcio : così la MANOVRA vuole cancellarlo : "Cosa metti 1,x o 2?". Una domanda che per anni ha attanagliato gli italiani. Il mitico "2 fisso", ma anche la "doppia". Tutto ciò è stato fagocitato dal calcio moderno, dalle scommesse online e da una domenica calcistica che prbabilmente ha perso la sua poesia. Preparatevi a dire Addio alla schedina del Totocalcio. Un emendamento alla manovra che sarà poi votato in Commissione Bilancio al Senato proverà a cancellare il Totogol, "il 9" e il ...

'MANOVRA - così si rischia di andare a sbattere' : E' la manovra che è sbagliata e non possiamo rompere con la Ue, ciò porterebbe solo svantaggi all'economia italiana costringendoci a imporre nuovi e pesanti tasse'. L'intervista affronta anche il ...

Pensioni d'oro e tassa suv - così può cambiare la MANOVRA : ma l'accordo con Bruxelles non c'è : Unica certezza: per poter modificare il disegno di legge di bilancio è necessario attendere le decisioni del governo. Tutti...

Così l'eco-tassa in MANOVRA danneggerà l'industria dell'auto italiana : Italia-Ue: la revisione della manovra complica i progetti del governo Parigi, 17 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - Secondo molti osservatori, con la revisione della manovra finanziaria per il governo italiano sarà più difficile realizzare il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni. È quanto a

MANOVRA - ecco accordo e coperture Così si eviteranno le sanzioni Ue : Circa quattro ore di colloqui per trovare un compromesso sulle misure della Manovra e sulla proposta da mandare a Bruxelles con il deficit al 2,04%. Ecotassa solo sulle auto extralusso Segui su affaritaliani.it

Di Maio : così troveremo i soldi per la MANOVRA : Roma, 14 dic., askanews, - Più soldi dal taglio delle pensioni d'oro, dismissioni immobiliari e modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza. Per far tornare i conti con Bruxelles il vicepremier ...

MANOVRA - Conte : “Europa superi rigorismo miope - così non si combatte l’instabilità” : “Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere un’instabilità con misure che finiscono per favorirla. L’Europa deve perseguire un rapporto equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue e dell’Eurosummit del 13 e 14 dicembre. L'articolo Manovra, Conte: “Europa ...

MANOVRA - Azzolina (M5s) vs Mulé (Fi) : “Siete così bravi che non avete fatto certe misure prima”. “Sveglia - sei al governo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la deputata del M5s, Lucia Azzolina, e il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulé. Nodo del dibattito: la Manovra e il reddito di cittadinanza. L’ex direttore di Panorama accusa: “Ma non era più facile creare lavoro, dare alle imprese del Sud incentivi seri, stabilire delle politiche serie al Nord, per cui se trasferisci un lavoratore da Crotone a Parma gli paghi l’affitto? Non era più semplice ...