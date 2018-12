Manovra : Cida - ha respiro corto - al Paese servono azioni strutturali : ... una politica economica che offra al Paese un disegno organico per il risanamento e il rilancio economico e sociale del Sud; una politica sociale che metta al centro la scuola e le politiche di ...

Prodi : “Renzi si decida : o dentro o fuori il Pd. Manovra? Accordo Italia con Ue era ovvio - entrambi sono deboli” : “Matteo Renzi? Deve decidersi: o sta fuori o sta dentro il Pd. Veda lui. Ma non può stare in mezzo all’uscio”. sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, intervistato da Maria Latella nella trasmissione 24 Mattino, su Radio24. Prodi si pronuncia sullo stato attuale del Pd: “Non so ancora se andrò a votare alle prossime primarie. Ci sono 7 candidati, mi facciano capire quale è il loro programma e in quel caso io posso anche ...

Manovra - Conte : in Ue non con libro sogni. Tria : decida la politica : Roma, 11 dic., askanews, - La soluzione tecnica sui numeri della Manovra è pronta. Oggi il governo punta a chiudere il cerchio sui nuovi saldi che derivano dai risparmi della rimodulazione delle due ...

Manovra - Conte : in Ue non con libro sogni. Tria : decida la politica : E' il messaggio che il ministro dell'Economia, Giovani Tria, ha voluto inviare ai colleghi di governo alla vigilia del delicato incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della ...

Tria a Centeno : per evitare la procedura servirebbe una Manovra suicida : ... " per evitare questa procedura sul debito noi dovremmo fare una Manovra di restrizione fiscale violentissima , andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un ...

Manovra - tensione governo-Ue - Tria : Atto suicida seguire richieste di Bruxelles : E' braccio di Ferro fra Bruxelles e il governo italiano, dopo l'incontro con il presidente dell'Eurogruppo Centeno a Roma, il ministro dell'Economia. Lo spread intanto torna a salire e raggiunge quota 300 punti -

Tria : 'per evitare procedura Ue servirebbe una Manovra suicida' ma Bankitalia : abbattere spread : Dopo lo scontro con l'Ue sulla crescita botta e risposta tra il ministro dell'Economia e il presidente dell'Eurogruppo. 'Nessun dubbio sugli impegni dell'italia ma la legge di bilancio dovrebbe dimostrarlo' dice Centeno -

Tria : per evitare infrazione servirebbe una Manovra suicida : ... ha spiegato Tria."Dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, dovremmo andare a un deficit dello 0,8% del Pil che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio""Non ...

Tria a Centeno : 'per evitare procedura servirebbe Manovra suicida' : Che ha spiegato che per evitare una procedura sul debito servirebbe una manovra di restrizione fiscale violentissima che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio. "Abbiamo spiegato ...

Tria - incontro con Centeno - Eurogruppo - : 'per evitare procedura infrazione Ue Manovra dovrebbe essere suicida' : L'incontro avviene a Roma: da un lato Giovanni Tria, ministro dell'economia, interlocutore italiano probabilmente preferito, insieme a Mario Draghi e ad Andrea Enria, di Bruxelles. Dall'altro c'è Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, la cui riunione, tenutasi ...

Centeno : no dubbi Italia in euro - Manovra lo dimostri. Tria : per evitare procedura servirebbe stretta suicida : ... per evitarla, secondo Tria «noi dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non ...

Manovra - Tria : "Per scongiurare la procedura UE di infrazione servirebbe una correzione suicida" : Così il ministro del'Economia Giovanni Tria nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Dopo il botta e risposta di ieri sulle analisi della Commissione europea e ...

Ue : Tria - per evitare procedura infrazione servirebbe Manovra suicida : ... cioè andare a un deficit dello 0,8% che per un'economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio': lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'incontro con il ...

Tria : per evitare infrazione servirebbe Manovra suicida : ... dovremmo andare a un deficit dello 0,8% del Pil che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non credo che nemmeno la Commisione Ue se la aspetti'. …