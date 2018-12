Manovra | battaglia in Senato | il voto rischia di slittare dopo nuovo stop in commissione 

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La Manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

Manovra - Katainen : procedura necessaria - no a battaglia Ue-Italia : La procedura per deficit eccessivo non è 'una battaglia tra la Commissione e l'Italia', ma un passo necessario per far rispettare le regole della 'famiglia'. Lo ha detto il vicepresidente della ...

Manovra - Martina : Pd darà battaglia per riconfermare bonus bebè : Roma, 11 nov., askanews, - 'Il governo dei parolai stoppa anche il bonus bebè. In un Paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo battaglia per riconfermarlo #ladridifuturo'. Lo ha ...

Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. "Battaglia" di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della Manovra : assunzioni nella polizia penitenziaria e all'Ispettorato del lavoro che rappresentano una risposta dei 5 Stelle al piano di Matteo Salvini per potenziare le forze dell'ordine. E poi, ancora, la trasposizione nero su bianco della battaglia portata avanti da Luigi Di Maio e cioè la scure sull'editoria: dal 2020 salteranno contributi e sgravi tariffari. Ci sono anche tagli imponenti - pari al 30% del totale - per quelle Regioni che non si ...

Manovra - Wsj : “Sbagliata la battaglia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella Manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]