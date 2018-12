Manovra - bagarre in Senato : rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...

Manovra - bagarre in Aula : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Posta la fiducia - è bagarre. Pd : ricorso alla Consulta : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Manovra - maxi-emendamento al Senato Bagarre dalle opposizioni - voto a rischio : Il documento è stato presentato al Senato dal ministro Riccardo Fraccaro in vista del voto di fiducia. Il testo cambia ancora. La Maggioranza: correzioni formali

Manovra - bagarre in commissione : ALTA TENSIONE - E' ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del Ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano all'Adnkronos di "errori" contenuti nel testo del ...

Manovra - bagarre in commissione Bilancio : seduta sospesa : «Dateci un testo, vergogna, siete dei buffoni». Sono le urla dei senatori delle opposizioni davanti all'ufficio del presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco poco prima che...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e scoppia la bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E Casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...

Manovra - Bottici (M5s) : “Senatori Pd sono macchiette”. Esplode la bagarre - Marcucci : “Si vergogni” : “Mi ricordo leggi di Bilancio arrivati all’ultimo minuto, emendamenti a cui mancavano dei pezzi e per la maggioranza andava tutto bene. E ora parlate di dignità del Parlamento, ma non siete credibili e così facendo lo sarete sempre meno”. Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici, intervenendo nell’Aula del Senato nel corso dell discussione generale sulla Manovra, definendo poi i colleghi del Pd delle ...

Manovra - battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Bagarre in Aula : “Mi difendo da sola” : “Che il Parlamento sia ridotto quasi a una farsa non è un trofeo di cui andare orgogliosi, ma una ferita grave a tutti, alla democrazia e al Paese”. Lo ha detto Emma Bonino (+Europa) in un passaggio di un vibrante intervento sulla Manovra economica in un’Aula di palazzo Madama alle prese con una discussione su una legge di bilancio che di fatto ancora non c’è, visto che il maxi emendamento del governo arriverà ...

Manovra - Marattin (Pd) scatenato contro M5s-Lega : “Smettetela di raccontare palle”. Scoppia la bagarre in Aula : Nel corso della discussione generale alla Manovra, è Scoppiato il caos, alla Camera, quando il deputato del Pd, Luigi Marattin, si è scagliato contro la maggioranza per “le palle che racconta al Paese e in quest’Aula, che viene usata per la sola propaganda” sul tema dei rimborsi ai truffati delle banche. Risparmiatori che per Rapahel Raduzzi (M5s) “sono stati danneggiati dai governi del Pd”. Alla fine, per sedare ...