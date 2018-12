Manovra | attesa per il maxiemendamento al Senato Intanto slitta al 28-29 dicembre

Manovra : sospesi i lavori in attesa del maxiemendamento. Giallo sui tempi : L’Aula del Senato ha sospeso i propri lavori - inizialmente fino alle 16, poi lo stand by è proseguito per la convocazione dei Capigruppo, al momento ancora riuniti - in attesa del...

Manovra - ripresa discussione in Senato : in attesa del maxiemendamento : E' ripresa, dopo la pausa notturna, la discussione generale sulla Manovra in Aula al Senato. Si prosegue in attesa del maxiemendamento del governo che dovrebbe arrivare verso le 16, riassumendo le ...

Manovra attesa in Aula per il voto : verso fiducia su testo del governo : Arriverà con ogni probabilità domani, in Aula al Senato, il maxiemendamento alla legge di bilancio. Lo si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il...

Manovra attesa in Aula per il voto Di Maio e Salvini : «L'Iva non salirà» : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Manovra attesa oggi al Senato. Verso fiducia su maxiemendamento - : Scade oggi alle 13 il termine per la presentazione dei subemendamenti alla legge di bilancio 2019. Previsto un taglio per 3 anni dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.520 euro al mese e un taglio ...

Forex - l'euro avanza dopo notizie su Manovra e in attesa Fed : Prosegue il recupero dell'euro che si è spinto oltre la soglia di 1,14 USD nel primo pomeriggio, complici alcuni fattori positivi quali le prospettive di aumento dei tassi USA e l'appianarsi delle ...

La giornata surreale del "Senato Godot" in attesa della Manovra che non arriva mai : Roma - Ore 18, aula di Palazzo Madama. Dai banchi del governo parla il ministro grillino ai rapporti con il parlamento Fraccaro. E, fresco come una rosa, annuncia: 'Dobbiamo attendere che la ...

Manovra - domani torna in commissione : attesa in Aula venerdì : Il sottosegretario non ha negato le distanze tra Lega e Cinquestelle sulla politica economica, da ultimo l'ecotassa, ma ha ribadito: "Come vedete alla fine si trova sempre un accordo e questo è ...

Manovra - salta Commissione al Senato : domani attesa in Aula : Sono state tutte sconvocate le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato che aveva il compito di iniziare a votare gli emendamenti alla Manovra. Il provvedimento è quindi atteso in Aula per ...

Manovra in aula Senato venerdì in attesa dell'accordo con la Ue : 'È ragionevole [rinviare a] venerdì', ha detto il vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia, interpellato a margine dei lavori a Palazzo Madama.

Borse caute in attesa della BCE. Milano sale con new su Manovra : Come sempre sarà importante seguire la conferenza stampa del presidente Mario Draghi per cercare quali potranno essere le prossime mosse del Board in materia di politica monetaria. Da segnalare ...

Manovra - ripresa la discussione alla Camera. Attesa la richiesta della fiducia dal Governo : la diretta : E’ ripresa alla Camera, pochi minuti dopo le 8, la discussione generale sulla Legge di Bilancio, che dovrebbe impegnare l’intera seduta del mattina, la cui chiusura è prevista alle 13.30. Al termine, secondo fonti della maggioranza, il Governo potrebbe porre la questione di fiducia. L'articolo Manovra, ripresa la discussione alla Camera. Attesa la richiesta della fiducia dal Governo: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra : in attesa reddito-pensioni arriva onda lunga micromisure : Roma, 5 dic., askanews, - In attesa che il governo sveli le carte sulle modifiche pesanti, come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100, ma anche sul taglio delle pensioni ...

Manovra : più fondi a liste attesa sanità : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Arrivano più fondi per ridurre le liste d'attesa nella sanità. Lo prevede un emendamento dei relatori alla legge di bilancio. La Manovra stanziava 50 milioni di euro per ciascuno ...