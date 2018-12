Manovra alla Camera il 28 e 29 dicembre | i tempi slittano ancora

Manovra - slitta l'esame alla Camera : l'esame della Manovra in Aula di Montecitorio è stato "differito" al 28 e 29 dicembre , mentre il 27 lavorerà la Commissione. Lo comunicano fonti della presidenza della Camera.

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Ncc - salta liberalizzazione in Manovra Sale la tensione - petardi alla Camera : Manfestazione degli Ncc davanti alla Camera contro il maxi emendamento alla Manovra che dovrebbe dare nuove regole all'esercizio per i noleggiatori con conducente. Durante la protesta sono stati ...

Emma Bonino in lacrime al Senato per opporsi alla Manovra del governo : Non si placano le polemiche intorno alla manovra finanziaria. In aula si è potuto assistere anche ad una reazione forte da parte di Emma Bonino, che nel corso della sua dichiarazione non è riuscita a trattenere le lacrime. Il discorso e il pianto Dopo settimane di attesa e discussioni è finalmente giunto il momento di votare in aula la fiducia al provvedimento del governo. In questa occasione Emma Bonino ha preso la parola in rappresentanza del ...

Manovra - per vendere gli edifici pubblici via i limiti alla destinazione d’uso. I Verdi protestano : “Vince la speculazione” : Il palazzo degli Esami e l’ex ospedale San Giacomo a Roma che diventano degli enormi centri commerciali kitsch. Palazzo Serafini e Palazzo delle Poste a Firenze trasformati in alberghi o immobili residenziali rivenduti a peso d’oro. Le ex caserme dei Carabinieri messe in vendita dal Comune di Milano trasformate in bingo, sale slot o, dove possibile, sexy shop. Il tutto, senza la necessità di adeguarsi ad alcun vincolo architettonico imposto dai ...

Il contrappasso di Monti : "Manovra dettata dalla Ue - mai vista una cosa simile" : Quindi passa a fare la morale mettendo sulla graticola la politica di oggi: 'C'è una divaricazione sempre più ampia tra le capacità necessarie per essere eletti e quelle necessarie per governare bene'...

Dalla Manovra esce sconfitto il Sud produttivo : Nel borsino quotidiano su chi vince e chi perde, Commissione/Governo, Lega/cinque Stelle, nella trattativa che ha portato alla rimodulazione della Legge di Bilancio per evitare la procedura di infrazione europea è entrato anche il confronto Nord-Sud del Paese. Secondo il teorema difficile da scardinare dell'assistenzialismo per il Sud e delle misure di rilancio dell'economia per il produttivo Nord. Proviamo a spiegare meglio mettendo a ...

Dalla webtax alle pensioni d'oro - ecco cosa cambia nella Manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...