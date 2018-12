Maltempo Campania | da domani riapre parzialmente il Bosco di Capodimonte

Allerta Meteo Campania : Maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Ondata di Maltempo sulla Campania : allerta gialla fino alle 15 di venerdì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo di colore 'Giallo' a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani sulle seguenti zone di allerta: 1, Piana ...

Maltempo Campania : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Si registrano disagi oggi nei collegamenti nel Golfo di Napoli: pioggia e mare agitato stanno costringendo allo stop alcune corse di navi veloci. Diverse le cancellazioni sulle tratte tra i porti di Napoli e Sorrento e l’isola d’Ischia; sospese alcune corse previste nel pomeriggio per Capri e per Casamicciola via Procida. Sull’intero territorio regionale è in vigore da ieri sera un’allerta meteo con criticità ...

Maltempo Campania : disagi nel napoletano - allagamenti ad Afragola : Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, allagamenti ad Afragola. Maltempo Campania - Un'intensa fase di Maltempo sta interessando tutto il Centro Sud apportando forti piogge e intensi...

Allerta Meteo Campania : domani Maltempo e temporali : E’ in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni Meteo con criticità idrogeologica gialla sull’intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o locali temporali anche intensi, previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e ...

Maltempo regione per regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...

Maltempo Campania - Pace : “Insostenibile il sistema di allertamento della Protezione Civile” : “E’ divenuto ormai insostenibile il sistema di allertamento della Protezione Civile Campana” . Cosi’ interviene il vicesindaco metropolitano Salvatore Pace sul fallimento degli allarmi meteo. “Ripetuti allarmi di gravita’ tale da indurre gli Enti Locali a chiudere servizi essenziali come la scuola o a mobilitare inutilmente interi assetti amministrativi e di servizio, sono puntualmente smentiti dai fatti. ...

Maltempo Campania - bomba d’acqua ad Avellino : la piazza dei bus diventa un lago : Si torna lentamente alla normalità dopo il nubifragio che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato l’Irpinia e causato disagi e paura soprattutto ad Avellino dove sono caduti 150mm di acqua nell’arco di 12 ore. Una vera e propria bomba d’acqua che ha allagato le principali strade della città e invaso negozi e garage, causando seri problemi alla circolazione stradale. Oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Alcune zone ...

Maltempo Campania : gigantesca tromba marina si abbatte su Salerno [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/6 ...

Campania : Maltempo a Salerno - enorme tromba marina (tornado) davanti alla citta' [VIDEO] : Giornata di forte maltempo per il sud Italia, dove sono stati ben 3 tornado nell'arco di poche ore, su tre differenti aree : il primo nel crotonese dopo le 08.00, il secondo nel Salento alle 10.30 e...

Maltempo Campania : pezzo di capitello si stacca dalla facciata della Reggia di Caserta : La forte ondata di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Campania ed in particolare Caserta, non ha risparmiato la Reggia, dove si è registrato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud. Le precipitazioni hanno provocato il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell’avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III. I tecnici della Reggia ...

Maltempo : allagamenti in Irpinia - problemi in tutta Campania : Un violento nubifragio si è abbattuto su Avellino e sull'Irpinia tra ieri sera e la notte scorsa, provocando allagamenti ovunque, soprattutto nel capoluogo. La pioggia, che in meno di tre ore ha ...

Maltempo Campania : violento nubifragio nella notte - allagamenti tra Avellino e Irpinia [GALLERY] : 1/6 Avellino ...