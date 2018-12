M5s e gli F-35 | cosa succede dentro il Movimento

Il deputato Adelizzi (M5s) : “Tagliato 40% accise su birra”. Puglisi : “Azienda di famiglia distribuisce bevande” : Il deputato del M5s, Cosimo Adelizzi, ha annunciato attraverso un video pubblicato dal Movimento il taglio del 40% delle accise per i microbirrifici che producono meno di 10mila ettolitri di birra all’anno. “Lo abbiamo fatto grazie a un emendamento alla legge di Bilancio – ha spiegato – e abbiamo inserito una riduzione di un centesimo per ettolitro per grado plato per tutti gli altri produttori”. Il professore di ...

M5s - buco da 4 milioni di euro nel fondo del rimborso dei parlamentari : pagliacciata grillina : I rimborsi della diaria dei M5s ? Qualcosa di molto pesante non torna. Sul fondo costituito dai grillini per le piccole e medie imprese e dove finisce parte dell'indennità dei parlamentari, sottolinea ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5s-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

L'accordo con Bruxelles è piaciuto o no agli elettori di Lega e M5s? : Naturalmente, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane: con lo svolgimento del congresso del Partito Democratico, il partito che fu di Renzi potrebbe darsi una linea politica ...

"Berlusconi ha lanciato l'operazione Scoiattolo? Ho detto agli M5s di registrare : ora ho informazioni importantissime" : "Visto che Berlusconi ha lanciato questa operazione Scoiattolo che è patetica, in cui sta provando a comprare i nostri parlamentari, io ho detto: fingetevi interessati e registrate. Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". Così il leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da ...

Al di là dell'opinione che un elettore o lettore può avere della manovra, c'è sicuramente un elemento che merita di essere riportato alla memoria dei tanti smemorati governativi che ora fingono di non ricordare: questo ricorso alle clausole di salvaguardia e ai potenziali aumenti di tassazione nascosti tra le pieghe delle manovre è sempre stato ampiamente criticato sia dalla Lega che dal Movimento 5 Stelle,

Dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio cerca di aggiustare il tiro sul programma F35: "Quello è un programma su cui continuiamo a essere perplessi, elogiarne la tecnologia non vuol dire che si voglia rifinanziarlo".

Napoli - M5s all'attacco di de Magistris : 'Deleghe ai consiglieri? Abominio' : 'L'assegnazione di deleghe a consiglieri è un abominio giuridico e politico e noi le impugneremo il giorno dopo perché un consigliere ha un ruolo di controllo e di indirizzo e pertanto non può avere ...

Così il M5s taglia ad arte un estratto di Report e lo usa per fare propaganda : "Un consiglio: guardate tutto il video", incitano i grandi capi della comunicazione del M5s in Veneto. "Tutto", appunto: non fosse che però a tagliarlo ad arte, quel video, sono stati proprio loro. Loro: quelli che ce l'hanno coi giornalisti che montano in modo truffaldino le interviste, quelli che

La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5s : Ora dai vip del mondo delo sport è passata a quelli della politica. Attenzione a non cascarci. Tag Luigi Di Maio bitcoin M5S

Elezioni suppletive Cagliari - escluso il candidato M5s Luca Caschili - : Il candidato è fuori dalla corsa perché il Movimento non ha depositato il proprio simbolo. È già pronto il ricorso. La sfida è per il seggio lasciato libero alla Camera da Andrea Mura, il velista ...

Global Compact - perché il patto dell'Onu sugli immigrati è una sciagura per l'Italia : voci sul patto M5s-Pd : La cosa più grave del Global Compact è la sua gentilezza. Il suo apparire un delicato acquerello, un prato di viole in cui il mondo riposerà sereno. Lì sta la truffa. Evita di guardare la tragedia che ...

Dietro front del M5s sugli F35 : nel 2013 erano “strumenti di morte” oggi “non possiamo rinunciarci perché ha un’ottima tecnologia” : “Si è parlato in Italia degli F35 e spesso in maniera distorta. Bisogna conoscere e valutare le informazioni. Il programma F35, che è stata avviato da oltre venti anni, a differenza di quello che qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia ed è forse la migliore al mondo in questo momento“. Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione del convegno ...