Lotta agli sconti anticipati a Modica | elevate sei multe

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella Lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Roma - contestazione contro PalLotta : la Capitale invasa dagli striscioni contro il presidente : Roma, James Pallotta è finito nel mirino dei tifosi giallorossi dopo le recenti vicissitudini attraversate dalla squadra di Di Francesco Decine di striscioni di protesta contro il presidente della Roma, James Pallotta, sono stati esposti nella notte in tutta Roma. Dopo i non brillanti risultati della squadra di Eusebio Di Francesco continua la contestazione contro il presidente Romanista, chiamato a lasciare la società ...

Cagliari-Napoli : balLottaggio tra Insigne e Mertens : Napoli a caccia di gol, tra Insigne e Mertens ballottaggio per entrare dal primo minuto L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive: 'Favorito il napoletano per il posto accanto a Milik: Lorenzo e il belga non segnano in Serie A dal 2 novembre Di sicuro, i loro gol mancano a questo Napoli. Nelle ultime partite c'è ...

