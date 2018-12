Londra | droni sull' aeroporto | due arresti

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : scalo riaperto | Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Nuovi droni sull'aeroporto di Gatwick a Londra - apertura a singhiozzo. Ipotesi di un eco-warrior : Il mistero dei droni sull'aeroporto londinese di Gatwick continua. Lo scalo è di nuovo stato chiuso intorno alle 18 di venerdì a causa di sospetti dispositivi in volo sulla pista. Era stato riaperto in mattinata, dopo 36 ore di stop ai voli tra mercoledì e giovedì per una cinquantina di avvistamenti di droni, a causa dei quali decine di migliaia di persone erano rimaste bloccate nei terminal.La caccia ai responsabili ...

Londra - aeroporto paralizzato da droni in volo : riaperto parzialmente dopo 24 ore : Ha riaperto Gatwick, il secondo più importante aeroporto nazionale inglese dopo quello di Heathrow, ma il blocco parziale dei voli potrebbe durare ancora giorni, proprio a ridosso delle festività natalizie. Costretto alla paralisi per 24 ore a causa dell'avvistamento di più droni nelle vicinanze delle piste di decollo e atterraggio, lo scalo era stato totalmente chiuso come misura di sicurezza. Scherzo di qualche buontempone o azione di disturbo ...

Londra - lo scalo di Gatwick chiuso per droni in volo su pista : il personale calma le persone - passeggeri dormono in aereo : Voli bloccati o dirottati su altri aeroporti nello scalo londinese di Gatwick: a causare la paralisi dei voli è stato l’avvistamento di due droni che sorvolavano lo scalo in prossimità delle piste. Al primo avvistamento nella serata di ieri sono seguite diverse altre segnalazioni, tanto da spingere le autorità aeroportuali a sospendere i voli in arrivo per qualche ora, tentando poi di far ripartire il traffico alle prime ore del mattino. Ma 45 ...

