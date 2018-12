Londra | cargo italiano sequestrato da quattro clandestini | liberato con un blitz delle

ilfattoquotidiano

: Dirottano una nave italiana, pretendevano di essere sbarcati in Inghilterra. Due calci nel sedere e a casa!!! - matteosalvinimi : Dirottano una nave italiana, pretendevano di essere sbarcati in Inghilterra. Due calci nel sedere e a casa!!! - lacerci65 : RT @matteosalvinimi: Dirottano una nave italiana, pretendevano di essere sbarcati in Inghilterra. Due calci nel sedere e a casa!!! https://… - ritacuzzotti : RT @matteosalvinimi: Dirottano una nave italiana, pretendevano di essere sbarcati in Inghilterra. Due calci nel sedere e a casa!!! https://… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Le forze speciali britanniche hannocon unnella notte la naveitaliana Grande Tema della Grimaldi Lines, dopo chemigranti imbarcatisi clandestinamente a Lagos, in Nigeria, l’avevano dirottata verso le coste inglesi, minacciando l’equipaggio con spranghe di ferro. I media britannici rilevano che l’assalto degli Special Boat Services che si sono calati dagli elicotteri è avvenuto al largo del porto inglese di Tillbury, poco dopo le 23 di venerdì 21 dicembre. I dirottatori sono stati arrestati e l’equipaggio è al sicuro: nessuno è rimasto ferito nell’azione dei dirottatori né nelbritannico. A darne notizia in una nota la polizia di Essex: “Abbiamo ora tratto in salvo la nave nell’Estuario del Tamigi.uomini sono stati arrestati in base all’’Immigration Act”, si legge.A bordo della nave, in viaggio da Lagos in ...