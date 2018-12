Lombardia | road map con Canton Ticino per cooperazione

liberoquotidiano

: RT @DavideBoni: un altro giorno sta scorrendo : Il contatore della lombardia ogni giorno 154 milioni, ogni ora 6.400.000 ogni… - Icios007 : RT @DavideBoni: un altro giorno sta scorrendo : Il contatore della lombardia ogni giorno 154 milioni, ogni ora 6.400.000 ogni… - DavideBoni : un altro giorno sta scorrendo : Il contatore della lombardia ogni giorno 154 milioni, ogni ora 6.400.00… - TiTicino : ROAD MAP: cooperazione bilaterale siglata oggi tra Lombardia e Ticino -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Trasporti (non solo ferroviari), frontalieri, mercato del lavoro e protezione civile. Sono alcuni dei temi condivisi e messi a punto da unaMap strategica per labilaterale far. L'accordo è stato sottoscritto dall'assessore re