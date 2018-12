Liverpool | Klopp | ' Per vincere la Premier serviranno 105 punti'

Premier League - Wolverhampton-Liverpool 0-2 : Natale in testa per Klopp : Sarà senz'altro un sereno Natale quello dei tifosi del Liverpool, che guarderanno tutte le altre squadre di Premier dall'alto verso il basso, come il puntale in cima all'abete guarda le altre ...

Liverpool - Klopp spaventato dalla Juventus : “è una delle due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions” : Commentando l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Liverpool ha incensato la Juventus “Ci sono due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions: il Borussia Dortmund, per quello che mi lega alla società, e la Juventus. I bianconeri sono in assoluto i grandi favoriti per la vittoria finale“. Lo ha riferito l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, commentando i ...

Klopp batte Mourinho - Liverpool torna 1/o : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Il posticipo della 17ma giornata di Premier vale di nuovo il primato per il Liverpool di Jurgen Klopp che ad Anfield batte 3-1 il Manchester United e si riprende la testa della ...

Liverpool-Manchester United - frecciatina di Mourinho a Klopp : 'I trofei contano' : La classifica può dire quello che vuole: Liverpool-Manchester United di domenica sera resta il big-match di giornata in Premier, nonostante l'abisso che separa le due squadre , 16 punti dopo 16 ...

Liverpool - Klopp esalta i suoi gioielli : "Salah incredibile e che parata di Alisson" : "Sono pieno di adrenalina, è stata una partita incredibile. Abbiamo giocato col cuore e i ragazzi hanno dato davvero tutto, non ho mai visto un pressing come quello di questa sera e loro hanno ...

Liverpool - Klopp : 'Sono eccitato : così proveremo a sorprendere il Napoli' : Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli: 'Sto bene, sono eccitato. Non vedo l'ora di iniziare la partita. E' una grande opportunità: non abbiamo giocato un grande girone e possiamo riscattarci. La ...

Klopp parla dell’arbitro in conferenza : sente la pressione di Liverpool-Napoli? : In conferenza stampa Jurgen Klopp sorride, eppure dice una frase che non ti aspetti. O meglio: che non ti aspetteresti da uno come lui, da un tecnico istrionico, non superficiale ma soprattutto non lamentoso. Eppure, Klopp lo dice in maniera chiara: «Se domani le cose andranno come devono, a meno di episodi clamorosi, come ad esempio qualche decisione arbitrale particolare, alla fine passeremo il turno. Però dobbiamo meritarcelo, dobbiamo ...

Liverpool - Klopp : 'Ad Anfield l'impresa della qualificazione è possibile' : 'Se c'è un posto dove noi possiamo fare l'impresa e qualificarci agli ottavi di Champions League, è sicuramente Anfield'. Lo ha detto l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp alla vigilia della sfida ...

Liverpool-Napoli - Klopp : 'Se l'arbitro non sbaglia - dovremmo farcela. Sfruttiamo il fattore Anfield' : Novanta minuti alla fine della fase a gironi della Champions League, ancora tutto aperto in un girone C davvero avvincente. Con il Napoli al momento primo con 9 punti, ma atteso dalla decisiva gara di ...

Liverpool-Napoli - Klopp avvisa : “Arbitro - niente errori” : Liverpool-Napoli, Klopp AVVERTE L’ARBITRO- Una gara da dentro o fuori, un destino beffardo per il Liverpool, che domani si giocherà il tutto per tutto in Champions. La finalista della scorsa edizione si ritrova ora a dover fare i conti con la squadra di Ancelotti: ad Anfield domani sera i Reds daranno battaglia per sconfiggere il […] L'articolo Liverpool-Napoli, Klopp avvisa: “Arbitro, niente errori” proviene da Serie A ...

Liverpool - Klopp : "Arbitro niente scherzi. Con Anfield possiamo battere il Napoli" : Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool. Getty Nella parole di Jurgen Klopp alla vigilia di Liverpool-Napoli c'è l'ennesimo richiamo alle armi dello stadio Anfield, ma anche, novità, un messaggio per l'...