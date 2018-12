LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA | Perathoner e Michela Moioli si giocano il

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA. Poker azzurro in semifinale : Moioli - Visentin - Sofia Belingheri e Perathoner fanno sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Dopo l’opening stagionale di ieri si torna subito a gareggiare con un’altra giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia. In campo maschile Omar Visintin, dopo lo splendido secondo posto di ieri, proverà a salire nuovamente sul podio e migliorarsi ancora per centrare la vittoria. Al femminile ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin e Michela Moioli avanti tutta! Sette azzurri ai quarti!

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin per il bis - Michela Moioli deve riscattarsi

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 dicembre : che sabato con Campiglio - snowboardcross e biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, sabato 22 dicembre, il piatto è davvero ricco. Si inizierà con lo snowboardcross da Cervinia, con Visintin che proverà a confermarsi e Moioli in cerca di immediato riscatto, poi sarà la volta dello sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Ancora in Italia si terrà lo skicross del freestyle, da San Candido, senza dimenticare la combinata nordica da Ramsau, ma ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin in finale! Michela Moioli subito eliminata

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Michela Moioli subito eliminata - sei azzurri ancora in corsa