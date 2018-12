LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Il grande favorito non può che essere l’austriaco, reduce dal trionfo a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza per confermarsi : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando con solo 4 centesimi di vantaggio su Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per la vittoria n.50 - azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Ascoli Brescia LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : LE formazioni ufficiali Ascoli , 4-3-1-2, : Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Ardemagni. All. Vivarini Brescia , 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, ...

Ascoli-Brescia : formazioni ufficiali e partita in diretta LIVE : Ascoli-Brescia, 17ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche. Quante star a caccia di Rebensburg. Brignone tenta la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom Gigante femminile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Dopo la prima manche comanda Viktoria Rebensburg, che ha chiuso in 1’02″18 sul tracciato disegnato dal proprio allenatore. Sarà una gara tesissima: la Rebensburg, Stephanie Brunner (USA), Mikaela Shiffrin (USA), Tessa Worley (Francia), Ragnild Mowinckel (Norvegia) e la ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Courchevel 2018 in DIRETTA : Rebensburg davanti - 6a Brignone. Classifica cortissima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo il podio di Soelden e la vittoria a Killington, Federica Brigone si presenta in Francia da leader della Classifica di specialità e l’azzurra punta a mantenere il pettorale rosso anche dopo questo terzo Gigante della stagione. La favorita per la vittoria finale resta comunque Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Courchevel 2018 in DIRETTA : Federica Brignone sfida Worley e Shiffrin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo il podio di Soelden e la vittoria a Killington, Federica Brigone si presenta in Francia da leader della classifica di specialità e l’azzurra punta a mantenere il pettorale rosso anche dopo questo terzo Gigante della stagione. La favorita per la vittoria finale resta comunque Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Courchevel 2018 in DIRETTA : Federica Brignone difende il primato in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo il podio di Soelden e la vittoria a Killington, Federica Brigone si presenta in Francia da leader della classifica di specialità e l’azzurra punta a mantenere il pettorale rosso anche dopo questo terzo Gigante della stagione. La favorita per la vittoria finale resta comunque Mikaela ...

Bridgewater Associates : nel 2019 crescita Pil Usa vicina a LIVElli recessione : E' quanto prevede Greg Jensen, co-direttore degli investimenti di Bridgewater Associates, l'hedge fund numero uno al mondo fondato da Ray Dalio.

Sky Sport non ti lascia solo durante le feste : almeno un evento LIVE al giorno : E' davvero ricca la programmazione predisposta da DAZN in questo periodo di festa: non ci sarà tempo per annoiarsi L'articolo Sky Sport non ti lascia solo durante le feste: almeno un evento live al giorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher pronto al riscatto - Matt e Kristoffersen provano il colpo : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima manche ha visto la riscossa di Marcel Hirscher dopo la opaca prova di ieri nel gigante. Il campione austriaco ha chiuso con il tempo di 56.52, staccando Michael Matt di 52 centesimi e Henrik Kristoffersen di 59. Quarta posizione per Felix Neureuther a 78, quinta per Ramon Zenhausern a 83, sesta per Andre ...