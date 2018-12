LIVE Chievo-Inter in DIRETTA e tempo reale

oasport

(Di sabato 22 dicembre 2018) Buonasera a tutti e benvenuti alladi, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona.La situazione di classifica è praticamente opposta per le due formazioni: ilè ultimo a quota 4 punti, per effetto della combinazione della penalizzazione (-3) e dei sette pareggi senza vittorie, mentre l’è terza con 32 punti, in una sorta di limbo tra il Napoli e il Milan. Sarà la partita del ritorno in campo di Radja Nainggolan, o almeno questo è ciò che filtra dalle informazioni sulle probabili formazioni: il belga, comunque, non dovrebbe ancora avere l’a partita nelle gambe. In casai problemi sono diversi: Radovanovic è fuori per infortunio, vari giocatori hanno questo o quell’acciacco, e così Di Carlo dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Rigoni ...