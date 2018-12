L' Inter viene beffata nel finale | il Chievo impone l' 1-1 al 91'

Modica plastic free? Interviene il consigliere Medica : Modica plastic free? Dopo la nota del sindaco Abbate, Interviene il consigliere Medica che evidenzia come sia stato lui l'autore della mozione

A rischio la data di Ladispoli di Jova Beach Party - Interviene l’artista : “Presto avremo novità” : La data di Ladispoli di Jova Beach Party sembra essere ancora a rischio. Il problema centrale è ancora quello legato all'ambiente, quello che ha comportato lo spostamento della data di Fermo per non interferire con il periodo di nidificazione del fratino che in quei territori trova dimora. Il raggiungimento dell'obiettivo per Ladispoli si fa sempre più tortuoso, anche se non ci sono ancora delle notizie ufficiali in merito alla sorte della ...

Sindaco di Avola Interviene su incontro con il ministro Grillo : Noto non rappresenta da sola la sanità del sud est e i sindaci chiedono di essere coinvolti nell'incontro annunciato con il ministro Grillo a Roma

Tasse troppo alte a Ragusa - Interviene la Cna : La Cna di Ragusa interviene a fianco delle imprese vessate da Tasse troppo esose. Il riferimento in particolare riguarda la Tari e la Tares

Torino-Juventus : tensione pre-derby tra le tifoserie fuori dallo stadio Olimpico - Interviene la polizia : Torino-Juventus, la polizia è stata costretta ad intervenire per evitare scontri tra le due fazioni in vista del derby di questa sera Torino-Juventus, qualche piccolo focolaio di scontri è stato ravvisato fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby della Mole. I tifosi bianconeri in corteo si sono recati nei pressi dell’impianto, cercando ad un certo punto di venire a contatto con i ‘colleghi’ del Torino. La ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea piange per Teresa - padre di lei Interviene : Andrea Dal Corso eliminato da Uomini e Donne? Sembra per sempre Il Vicolo delle News ha aggiunto interessanti dettagli sulle anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Andrea Dal Corso e il suo percorso in trasmissione. Teresa Langella non sembra essere intenzionata a richiamarlo e questa scelta l’ha confermata più volte durante la registrazione. Siamo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea piange per Teresa, padre ...

Elena Morali - lite con Teresanna : “Basta parlare di Monte!”. Interviene la d’Urso : Pomeriggio 5: lite tra Elena Morali e Teresanna Pugliese per Francesco Monte Scintille a Pomeriggio 5 tra Elena Morali e Teresanna Pugliese. Il motivo dello scontro? Francesco Monte, reduce da pochi giorni dall’avventura al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato dalla storia d’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander: nello studio di Barbara d’Urso era […] L'articolo Elena Morali, lite con Teresanna: “Basta parlare di ...

Scontri Lazio-Eintracht : arresti ed indagini - la polizia Interviene : Europa League, Lazio – Eintracht Francoforte è stata caratterizzata da Scontri, violenze ed esplosioni non certo legali all’interno dello stadio Olimpico Continuano i servizi di ordine pubblico per l’incontro di Europa League Lazio – Eintracht Francoforte a cui sta sovrintendendo, dalla Sala Gestione Grandi Eventi, il Questore Guido Marino. Al momento, oltre ai 5 tifosi fermati durante l’afflusso nei pressi ...

Red Ronnie Interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...

La prima giornata di 'Lavoro Agile' di Roma : Interviene Giulia Bongiorno : Il mondo della politica si confronterà poi sulle sfide per i territori aperte dal Lavoro Agile con le testimonianze di Flavia Marzano, Assessora Roma semplice, Arianna Viscogliosi, Assessora al ...

Morte Astori - Interviene il sindaco di Firenze Nardella : “la famiglia merita di sapere la verità : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato delle indagini in merito alla Morte di Davide Astori: due medici sembrano essere coinvolti “Io credo che sia la famiglia di Davide Astori che la città di Firenze meritino tutta la giustizia possibile, e meritino di conoscere la verità su questa scomparsa così tragica che ancora oggi noi piangiamo“. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del meeting annuale ...

Borgaro - brucia una fabbrica di inchiostri : in fiamme materie plastiche - Interviene l'Agenzia per la protezione ambientale : Incendio alla Reinol di strada del Francese, danni gravissimi e timori per l'aria. Da domani 35 dipendenti a casa

Maria De Filippi Interviene ad Amici 18 dopo la crisi di Daniel : Amici 18, Daniel in pallone in studio: interviene Maria De Filippi dopo la conferma dei banchi di Alessandro Casillo e di Miguel, oggi durante la puntata di Amici 18 è iniziata la sfida a squadre. La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Daniel e Giordana, ma qualcosa non ha purtroppo funzionato. Il ragazzo infatti dopo aver intonato solo qualche strofa ha fermato l’esibizione, affermando di aver avuto problemi con ...

Daniel problemi ad Amici 18 durante l’esibizione - Interviene Maria De Filippi : Amici 2018/2019, problemi per Daniel: cosa è successo davvero? Ci sono stati dei problemi tecnici per Daniel ad Amici 18. Ha dimenticato più volte il testo della canzone Complici: inizialmente si è giustificato dicendo che non riusciva ad ascoltare la sua voce, ma poi è emerso che aveva dimenticato una parte del testo a causa […] L'articolo Daniel problemi ad Amici 18 durante l’esibizione, interviene Maria De Filippi proviene da ...