Lieve scossa di terremoto tra Alto Adige e Tirolo

Terremoti : Lieve scossa tra l’Alto Adige ed il Tirolo : Un terremoto magnitudo ML 2.4 si è verificato al confine Italia–Austria alle 15:04:47 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di 15 km. L'articolo Terremoti : lieve scossa tra l’Alto Adige ed il Tirolo sembra essere il primo su Meteo Web.

Lieve scossa di terremoto nel mare di Scicli : Una Lieve scossa di terremoto è stata registrata ieri dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel mare di Scicli in provincia di Ragusa

Lieve scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia : avvertita a Cividale (Udine) : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.23 di oggi in Friuli Venezia Giulia , nell'estrema area orientale della regione. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la scossa è stata di...

Terremoti Piemonte : Lieve scossa nel Canavese : Un terremoto magnitudo ML 2.2 si è verificato a 2 km est da Locana (Torino) alle 02:51:52 ora italiana ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In precedenza l’INGV ha rilevato due lievi Terremoti , il 18 settembre a Frassinetto e il 16 ottobre a Sparone, a pochi chilometri dall’epicentro del terremoto della scorsa notte. L'articolo Terremoti Piemonte : lieve scossa nel Canavese sembra ...

Lieve scossa di terremoto in Irpinia : avvertita in zona epicentro : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle 12.19 in Campania, nell'area dell'Irpinia. La scossa sismica ha avuto una magnitudo 3.0 sulla scala Richter, con epicentro localizzato nei...