Licenza di tradire

(Di sabato 22 dicembre 2018) Caro Massimo,Forse sono davvero ingenua, come dicono le mie amiche, ma è così sbagliato avere fiducia nell’uomo che si ama? L’ho conosciuto due anni fa: brillante, attraente e un po’ misterioso, lo ammetto. Weekend in grandi alberghi, visite a sorpresa per portarmi a cena in ristoranti stellati, improvvise «fughe» a Parigi o in Costa Azzurra, una vita bellissima e travolgente. Con qualche ombra, però. Spesso spariva senza dire niente, per poi tornare senza dare giustificazioni. Appena ho cominciato a pretendere qualche chiarimento è sparito per giorni. Quando ero convinta di averlo perso (maledicendomi per avere parlato) è riapparso, agitato e addolorato, per confidarmi il suo segreto: non era libero di condividere tutto con me perché aveva un ruolo delicato nella difesa del Paese: una sorta di agente segreto. E qui sono intervenute le mie amiche: hanno iniziato a insinuare che ...