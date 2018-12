LeBron James accusato di ‘tampering’ | gm in rivolta | “perchè l’NBA non punisce lui e i

LeBron James si scaglia contro i proprietari delle franchigie NFL : “vecchi bianchi con la mentalità da schiavisti” : LeBron James non le ha mandate a dire ai proprietari delle franchigie del football americano definiti dei vecchi bianchi con la mentalità da schiavisti LeBron James si scaglia contro i proprietari delle franchigie del football americano. “Nella Nfl c’è un gruppo di vecchi bianchi con la mentalità da schiavisti“, è il duro attacco sferrato dalla star del campionato di basket Nba in una puntata di The Shop, lo show ...

NBA : LeBron James attacca i proprietari NFL e difende il commissioner Adam Silver : Al n° 23 dei Lakers non sono certo sfuggite le stridenti contraddizioni che esistono nel mondo del football americano, di gran lunga lo sport più diffuso negli States e pieno di conflitti non tanto e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

NBA - James-Davis - che sfida : LeBron in tripla doppia - i Lakers battono i Pelicans : Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 112-104 Lo ha corteggiato a parole, anche troppo secondo alcuni GM che hanno "denunciato" il fatto alla NBA,, ma non c'è modo migliore per convincere un All-...

NBA Christmas Day – Natale sotto canestro : LeBron James contro gli Warriors e un programma ricco di emozioni! : Cinque MVP, nuove rivalità e tanti debutti per la 71ª edizione dell’NBA Christmas Day: info e curiosità della giornata natalizia di pallacanestro Continua la tradizione natalizia NBA anche quest’anno con la 71esima edizione del Christmas Day. Il calendario del 25 dicembre della lega prevedrà 5 partite per l’undicesima stagione consecutiva, trasmesse in 215 paesi grazie ai 49 broadcast internazionali partner. Sky Sport trasmetterà ...

Mercato NBA – Anthony Davis gela i Lakers : “ringrazio LeBron James per le belle parole ma non mi interessa” : Anthony Davis apprezza le lusinghe di LeBron James ma allontana le voci di Mercato e si concentra sul presente ai New Orleans Pelicans Negli ultimi giorni, diversi rumor di Mercato NBA hanno affiancato il nome di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Interrogato sul possibile arrivo del centro dei Pelicans, LeBron James si è detto estasiato all’idea di averlo come compagno di squadra. Nei prossimi mesi, Anthony Davis dovrà prendere ...

NBA – LeBron James versione papà : il discorso motivazionale al figlio triste fa il giro del web [VIDEO] : LeBron James consola e motiva il figlio Bryce dopo qualche canestro sbagliato: papà Bron riesce a fargli tornare il sorriso con delle parole per nulla banali Siamo abituati a vederlo dominare sui parquet di tutta l’NBA con il numero 23 sulle spalle, ma quando LeBron James siede in panchina veste i panni di un saggio dispensatore di consigli. Non solo per i giovani Lakers, ma anche per i propri figli. Presente alla partita del piccolo ...

NBA - LeBron James e i consigli a suo figlio dopo una brutta gara al tiro. VIDEO : Immagini che sottolineano ancora una volta il valore educativo dello sport e di una figura in grado di lanciare messaggi e condizionare la visione del mondo dei suoi fan anche quando non scende in ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

Mercato NBA - LeBron James sogna Anthony Davis : 'Sarebbe fantastico' : Da quando LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, tutti aspettano solamente di conoscere quale stella sarebbe andata a fargli compagnia in maglia gialloviola. Tutto quello spazio salariale ...

NBA – LeBron James chiama Anthony Davis ai Lakers : “sarebbe fantastico averlo - qualcosa di incredibile” : Diversi rumor di mercato parlano della possibilità che Anthony Davis si trasferisca ai Los Angeles Lakers: LeBron James è pronto ad accoglierlo a braccia aperte “sarebbe fantastico. Davvero, sarebbe fantastico. qualcosa di incredibile”, con queste parole LeBron James ha dato il suo benestare al possibile arrivo di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Il centro dei New Orleans Pelicans nei prossimi mesi dovrà prendere un’importante ...

NBA – LeBron James subisce la stoppata dell’anno : il ‘Re’ vola a canestro e Jarrett Allen lo respinge! [VIDEO] : Jarrett Allen si toglie la soddisfazione di poter stoppare LeBron James: il centro dei Nets blocca un tentativo di schiacciata di LeBron James ed entra in una ‘ristretta cerchia’ d’elite Nonostante la grande prova da 36 punti, 8 assist e 13 rimbalzi di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono incappati nel secondo ko di fila, battuti questa volta dai Brooklyn Nets. Il pubblico del Brooklyn Center ha potuto assistere anche ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...