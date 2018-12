“Le sbufale” | il caso dei veleni bianchi | farina e glutine | sono nocivi per la nostra

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) In quest’ultimo articolo della saga dei “” (zucchero, latte, sale,) parleremo delle fake news sulla, accusata spesso di essere nociva a causa della presenza del. Analizziamo insieme la storia genetica del grano e le ultime ricerche scientifiche sulle intolleranze.“Preferisco i grani antichi perchénaturali” Sbagliato. Il grano, per come lo conosciamo, non è presente in natura allo stato selvatico. Nel nostro immaginario, a un certo punto dell’evoluzione umana, l’uomo passeggiando in un campo ha scoperto le spighe di grano e ha iniziato a sfruttarle per l’alimentazione, creando lae tutto ciò che oggi conosciamo.Nello specifico, il frumento ha una storia evolutiva piuttosto particolare che ha inizio nella famosa “mezzaluna fertile”, l’area mediorientale compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate, dove circa 10.000 anni fa un gruppo ...