Le condizioni del piccolo Alex sono stabili dopo il trapianto di staminali al Bambin Gesù

A 24 ore dal trapianto le condizioni del piccolo Alex sono stabili : ora non resta che attendere : Dopo 24 ore dal trapianto di cellule staminali emopoietiche, le condizioni del piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, sarebbero stabili. Il piccolo, affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), era stato trasferito dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a fine novembre, dove ieri è stato sottoposto al trapianto. Nei giorni scorsi erano stati portati a termine tutti gli ...

Graziano Delrio : "Non ero a conoscenza delle condizioni del ponte Morandi" : Graziano Delrio "non sapeva" delle condizioni del ponte Morandi. A dichiararlo è lo stesso ex ministro delle Infrastrutture, uscendo dal Tribunale di Genova dopo essere stato sentito come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del viadotto."Tutti questi documenti sono rimasti a livello tecnico, quindi io non riesco a dare informazioni perchè non ne ero a conoscenza. Come al solito i progetti rimangono a ...

Gianmarco Valenza ricoverato. Le condizioni di salute dell’ex tronista : Gianmarco Valenza ricoverato in ospedale. Le condizioni di salute dell’ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza, ex tronista di Uomini e Donne, è stato ricoverato in ospedale. A darne notizia è stato lo stesso ragazzo di Latina, classe 1991, attraverso i suoi profili social. Ripresosi in un letto clinico, con la mano fasciata in […] L'articolo Gianmarco Valenza ricoverato. Le condizioni di salute dell’ex tronista ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Fabrizio Corona annuncia : “Berlusconi è in condizioni critiche”. Poi si autosmentisce e accusa : “Sta bene - stufi delle fake news” : “Silvio Berlusconi è in condizioni critiche, presto tutti gli aggiornamenti su Corona Magazine. Forza Presidente ti siamo vicini!“. Così ha detto Fabrizio Corona in una storia pubblicata mercoledì mattina sul suo profilo Instagram, lanciando quella che si è rivelata essere una notizia falsa. “Breaking news, che succede al Cavaliere?”, titolava sul sito del suo nuovo giornale online The King – Corona Magazine, ...

Ragazza si dà fuoco come il padre 5 anni fa : condizioni disperate - ustioni sull'85% del corpo : Una Ragazza di 18 anni ha tentato il suicidio questa mattina a Vado Ligure, Savona , dandosi alle fiamme nel parcheggio per camion di piazzale San Lorenzo, nello stesso posto e nello stesso modo in ...

Zucchero del DNA ricreato in laboratorio simulando le condizioni dello spazio interstellare : Riprodotto in laboratorio lo Zucchero del DNA ricreando il processo di sintesi tipico dello spazio interstellare: il risultato, i cui dettagli sono stati pubblicati Nature Communications, è stato ottenuto dal gruppo del Centro di Ricerca Ames della NASA, coordinato da Michel Nuevo. La molecola riprodotta è il deossiribosio, uno Zucchero semplice parte della struttura della doppia elica del DNA: è stato sintetizzato, insieme ad altri zuccheri ...

Infortunio Pavoletti - le condizioni della punta del Cagliari in vista della Lazio : Infortunio Pavoletti – Fermo a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra accusato nel riscaldamento del match contro la Roma, Leonardo Pavoletti sta provando a rientrare nella prossima partita contro la Lazio. Stando al Corriere dello Sport, non sarà semplice rivederlo in campo già all’Olimpico. I tifosi e soprattutto Maran sperano, perché la sua presenza al centro dell’attacco stravolge l’assetto ...

Uomini e Donne - il dramma di Francesca Del Taglia : non si regge in piedi - ricoverata. Le sue condizioni : Momenti di paura per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia . Nella giornata di venerdì 14 dicembre, la neo-mamma è dovuta correre in ospedale per dei problemi di equilibrio che ...

Come sta Schumacher e perché si sta parlando di nuovo delle sue condizioni di salute : Secondo il Daily Mail il campione della Ferrari sta meglio e non sarebbe più costretto a letto, ma nessuna fonte attendibile...

Milan - le condizioni di Romagnoli e Musacchio in vista del Bologna : La partita di Bologna potrebbe essere quella del ritorno in campo di Musacchio e Romagnoli, nuovamente tra i convocati dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Tra i due a conservare maggiori chance è l’argentino, in gruppo da più tempo rispetto al compagno, anche se comunque i favoriti per la maglia da titolare al centro della difesa rimangono Abate e Zapata. Di seguito le parole del tecnico: “Conti è pronto, da tanto ...

India - bambina di 3 anni stuprata a Delhi : è in gravi condizioni - : Per l'aggressione è stato fermato il custode dello stabile dove vive la piccola, a Bidanpur. La piccola è ricoverata in prognosi riservata. Secondo i dati diffusi, più della metà dei bambini Indiani, ...

"Michael Schumacher non è più costretto a letto" : migliorano le condizioni di salute dell'ex campione di F1 : Michael Schumacher non sarebbe più allettato: secondo quanto riporta il giornale britannico Daily Mail, infatti, il campione di Formula Uno si starebbe riprendendo dopo il gravissimo incidente di sci che lo ha lasciato con gravi ferite alla testa e costretto in un letto cinque anni fa. Il pilota tedesco, oggi alla soglia dei 50 anni, è rimasto ferito sulle Alpi francesi nel 2013.Stando al Daily Mail Schumacher - che finora ha ...

Infortunio Iago Falque - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Torino : Infortunio Iago Falque – L’attaccante del Torino, rimasto in tribuna nel derby contro la Juventus, è alle prese con un affaticamento. Nei giorni immediatamente precedenti alla partita ha provato a stringere i denti, ma alla fine Mazzarri ha preferito non rischiare. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la partita contro il Sassuolo del 22 dicembre, quando i due club si giocheranno una prima fetta di Europa. ...