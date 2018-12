L' azione Ogni Centesimo Conta raccoglie 7 | 5 milioni

Navigazione in incognito : quando e come usarla : Desiderate navigare su Internet senza lasciare alcuna traccia da computer o da smartphone ma non sapete quale procedura seguire? Nelle prossime righe vi spiegheremo nello specifico come usare la Navigazione in incognito sui principali browser leggi di più...

Asia Argento ha spiegato il motivo per cui ha scelto di interrompere ogni relazione con Fabrizio Corona. Leggi la sua intervista : E’ durata un battito di ciglia la cosiddetta ‘relazione sentimentale’ tra Asia Argento e Fabrizio Corona, un lasso di tempo brevissimo eppur utile per mobilitare il gossip che per un mese circa si è... L'articolo Asia Argento ha spiegato il motivo per cui ha scelto di interrompere ogni relazione con Fabrizio Corona. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L’impiego dei giochi digitali nella riabilitazione delle funzioni cognitive : Esperti di sclerosi multipla statunitensi e canadesi hanno valutato, in uno studio preliminare, la fattibilità dell’utilizzo di strumenti digitali di riabilitazione delle funzioni cognitive basati su videogiochi. I risultati incoraggianti suggeriscono l’opportunità di ripetere le stesse valutazioni su casistiche più ampie. Circa la metà dei malati di sclerosi multipla presenta alterazioni delle funzioni cognitive. Per questo può essere ...

Giornalisti - ogni anno in Sicilia 10 anni di carcere per diffamazione. Querelati in 437 : ma solo 16 vengono condannati : Quasi cinquecento Giornalisti Querelati . Ma soltanto 16 vengono condannati per diffamazione: meno del 4 percento. Alla fine, però, le condanne in totale sono superiori a dieci anni di carcere. È quello che succede ogni anno in Sicilia, secondo i dati forniti dal ministero della giustizia a Ossigeno per l’Informazione durante il convegno dal titolo “Art. 21, la libertà di stampa e la mappa dei Giornalisti minacciati in italia”, promosso con ...

Manolas : 'Non sei una grande squadra se prendi gol a ogni azione avversaria' : 'prendiamo gol e ad ogni azione che fanno gli avversari sono pericolosi. Dobbiamo essere compatti e cercare di accorciare sugli avversari. I gol presi non sono da grande squadra'. È il j'accuse di ...

Jane Alexander ed Elia Fongaro stanno insieme/ Dichiarazione d'amore dopo il GF Vip : 'È l'uomo dei miei sogni' : Jane Alexander ed Elia Fongaro stanno insieme. Parole d'amore social dell'attrice dopo il Grande Fratello Vip: 'È l'uomo dei miei sogni'

Una buona proposta contro ogni discriminazione : In questa occasione, la senatrice Segre ha lanciato un allarme sulla proliferazione dei linguaggi di odio e dei comportamenti violenti a sfondo xenofobo, razzista e sessista, sui quali la cronaca ci ...

Bandiere europee a ogni balcone per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera per "fermare" Matteo Salvini. O meglio, per rispondere alla sua manifestazione, organizzata a Roma, in piazza del Popolo per l'8 dicembre. L'idea è quella di esporre il simobolo dell'Unione Europea, che "appartiene a tutti i cittadini", a ogni balcone ed è venuta a EuropaNow! insieme alla Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica con l'intento di "fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più ...

"L'8 dicembre bandiere europee ad ogni balcone". L'iniziativa di EuropaNow! per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera su ogni balcone a Roma e in tutte le altre città d'Italia che aderiranno per rispondere alla manifestazione organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini a Piazza del Popolo l'8 dicembre. È L'iniziativa lanciata da EuropaNow! insieme alla la Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica, "per fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più unita, democratica, ...

Radiazione Venturi - Bonaccini : 'Abbiamo dato mandato ai nostri legali di tutelare in ogni sede la nostra Regione e la nostra Sanità' - : Mandato col quale intendiamo proteggere anche l'autonomia dell'istituzione da ingerenze inaccettabili perché palesemente illegittime, a partire dalla piena agibilità politica e amministrativa della ...

Immigrazione - Mattarella : "Prezioso ogni documento su responsabilità comune" : Il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella adesso prova a richiamare l'attenzione dell'Europa e non solo su un argomento caldo come quello dell'Immigrazione. Il Capo dello Stato nel suo ...

Alimentazione : i benefici dei pistacchi - il superfood quotidiano dei sogni anche in ufficio : Il rifugio dal caos quotidiano è in un piccolo guscio! Nell’eterna ricerca di un benessere psicofisico, i pistacchi della California si confermano il superfood quotidiano dei sogni anche in ufficio: buonissimi, non muovono l’ago della bilancia, favoriscono la concentrazione e migliorerebbero anche le funzioni cognitive. Uno studio della Loma Linda University e un’indagine condotta dall’istituto di ricerca Focus Vision negli USA suggeriscono ...

Innovazione e Startup : Hypersurfaces vorrebbe trasformare ogni superficie in interfaccia : Immaginiamo cosa succederebbe se ogni superficie diventasse sensibile. Legno, muratura, plastica, vetro: qualsiasi materiale potrebbe essere usato per interagire con la tecnologia presente nelle nostre case senza la necessità di tastiere, pulsanti, touch screen o altri dispositivi di input. Un’ipotesi fantascientifica? Forse tra poco non più, grazie a Hypersurfaces: un'innovativa Startup basata tra Londra e Los Angeles e guidata dal giovane ...

Alimentazione - colazione : l’importanza dei colori - ecco 7 menù per ogni giorno della settimana : Giallo, arancione e rosso? Indicano vitalità, apertura e dinamismo. I colori freddi, come viola, blu o bianco? Sottintendono un atteggiamento più improntato a lentezza, tranquillità e chiusura. ogni colore ha la capacità di influenzare le nostre emozioni e i nostri comportamenti… a partire dalla prima colazione. ecco allora che se al mattino ci sentiamo riposati e ricchi di energia andremo a scegliere un particolare abbigliamento, accessorio di ...