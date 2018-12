Lazio | Inzaghi studia il nuovo look per la Champions

Lazio - Inzaghi : 'Lotito è deluso. Cambio modulo? Possibile' : Cambio di modulo? Sì, possibile. Ma il vero Cambio che Simone Inzaghi si aspetta domani dalla Lazio è quello delle motivazioni. 'Sono quelle che fanno la vera differenza nel calcio di oggi, non i ...

Lazio - Inzaghi : 'Dobbiamo avere più voglia - c'è tempo per rimediare' : ROMA - 'Dobbiamo avere più voglia, conteranno le motivazioni che in questo momento sono altissime e fanno la differenza'. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match ...

Lazio-Cagliari - Inzaghi : 'Possibile cambio modulo - dovremo avere la forza di far girare gli episodi a nostro favore' : Ottenere tre punti preziosi e ritrovare una vittoria che manca ormai da sette partite ufficiali e da quasi 50 giorni in Serie A. La Lazio sfida il Cagliari con l'obiettivo di rivedere la luce in fondo ...

Lazio - Inzaghi : 'Punto sulle motivazioni. Leiva in campo? Non c'è fretta' : Ritrovare il successo prima di Natale. Questo chiede Simone Inzaghi alla sua squadra. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match dell'Olimpico contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa: ...

Lazio - Inzaghi : “Non è un momento felice - ma si può finire nelle zone alte” : Intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel nel corso della festa di Natale dei capitolini, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato delle prospettive della formazione biancoceleste: “Non è un momento particolarmente felice, sono successe delle cose che potrebbero capitare in una carriera intera. A noi sono accadute in una settimana. Parlo del gol all’ultimo […] L'articolo Lazio, Inzaghi: “Non è un momento ...

Atalanta-Lazio 1-0. Inzaghi : “non meritavamo di perdere” : L’Atalanta batte Lazio 1-0 in uno dei posticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. A decidere la gara

Atalanta Lazio - Inzaghi : 'Rammaricato per il risultato e non per la prestazione' : L'allenatore della Lazio, nell'immediato post-partita ai microfoni di Sky Sport, non può che essere rammaricato: "C'è rammarico per una partita che non meritavamo di perdere. Obiettivamente questa ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi commenta così il rigore annullato ad Acerbi : Altra sconfitta per la Lazio in campionato contro l’Atalanta dopo quella in Europa League, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a Sky Sport: “Obiettivamente questa sera perdiamo l’unica partita che non avremmo meritato di perdere, il nostro portiere non ha fatto una parata. Il gol di Acerbi annullato dal Var nel recupero? Sono due anni e mezzo che la Var va avanti in questo modo, avevo fatto una grande esultanza perché ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : ”Loro inferiori solo a Juve e Napoli” . Inzaghi : “Sconfitta immeritata” : Atalanta Lazio Gasperini – Al termine del match disputato all’Azzurri d’Italia di Bergamo, vinto dalla Dea con un gol di Zapata dopo 60′ secondi, i due tecnici commentano ai microfoni di Sky Sport quando accaduto nell’incontro valido per la 16° Giornata della Serie A. Ecco le loro parole -> Leggi anche Atalanta-Lazio 1-0: Pagelle, Highlights e […] L'articolo Atalanta-Lazio, Gasperini:”Loro inferiori ...

Atalanta-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Immobile : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire da un periodo difficile ...

Atalanta-Lazio La Diretta dalle 20.30 Inzaghi punta su Correa e Immobile : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire...

Avversaria Lazio è il Siviglia / Sorteggi sedicesimi UEFA Europa League : ostica sfida spagnola per Inzaghi : Avversaria Lazio è il Siviglia. sedicesimi UEFA Europa League, Sorteggi: brutto abbinamento per i biancocelesti di Simone Inzaghi.

Atalanta-Lazio - le probabili formazioni : Gasperini ritrova Ilicic - solito modulo per Inzaghi : La partita dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Lazio promette gol e spettacolo. I due club impegnati nella lotta per un posto che vale l’Europa, seppur di diverso valore, negli ultimi due precedenti a Bergamo hanno messo a segno ben 13 reti, frutto del 3-4 della stagione 2016-17 e del 3-3 dello scorso campionato. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria di Udine, ma hanno perso l’ultima partita in casa ...

Serie A Lazio : l’albero di Natale di Inzaghi : Natale è alle porte, e noi abbiamo già spedito la lettera a babbo Natale, chiedendo disperatamente un nuovo modulo per mister Inzaghi.Natale è alle porte e con lui anche tutta quella marea di panettoni, dolci e chi più ne ha più ne metta. Ah, e non dimentichiamoci dei regali, perché noi quest’anno abbiamo chiesto a Babbo Natale un regalo speciale.“Caro babbo Natale…”Visto che quest’anno abbiamo (tirando le somme) ...