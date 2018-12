Lazio-Cagliari | Inzaghi soddisfatto dei suoi | “una vittoria che mancava da troppo tempo”

La Lazio passeggia col Cagliari - continua la corsa verso l'Europa : Dopo un digiuno di vittorie che in campionato durava da cinque turni, più due in Europa League,, Simone Inzaghi può festeggiare la panchina numero 100 grazie al 3-1 sul Cagliari , risultato che gli sta ...

Lazio-Cagliari 3-1: Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol. Inzaghi si sblocca dopo 5 turni

