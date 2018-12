Lazio-Cagliari 3-1 | in gol Milinkovic | Acerbi | Lulic e Joao Pedro

Serie A - 17° turno : Lazio -Cagliari 3-1 : 14.24 La Lazio torna al successo dopo un mese e mezzo di digiuno (4 pari,1 ko):all'Olimpico Cagliari affondato 3-1. Avvio choc per i sardi,in balia dei padroni di casa: Milinkovic timbra al 12' dopo una corta ribattuta di Cragno (su Correa), al 21' Immobile scuote la traversa,al 23' da angolo raddoppia Acerbi 'di forza' al secondo tentativo. Ospiti pericolosi con Cerri Faragò. Ripresa. Occasioni per Acerbi e Immobile,Strakosha stoppa Faragò, ...

Lazio-Cagliari - formazioni ufficiali : Luis ALberto e Cerri dal 1' : Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Cagliari valida per la 17^ giornata di Serie A. Padroni di casa in campo con il 3-4-2-1. Inzaghi sceglie Luis ALberto dal primo minuto, mentre Maran, come noto dovrà rinunciare a Pavoletti, al suo posto pronto Cerri. Confermati dal primo minuto Joao Pedro e […] L'articolo Lazio-Cagliari, formazioni ufficiali: Luis ALberto e Cerri dal 1′ proviene da Serie A News Calcio ...