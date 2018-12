Latte nel panettone vegano | il Ministero lo ritira

Richiami alimentari : Latte nel panettone vegano - il ministero della Salute dispone il ritiro (MARCHIO E LOTTO) : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il ministero, ...

Scoperta la prima possibile sorgente di raggi gamma nella Via Lattea : Descritta sul “Nature Astronomy” la prima possibile sorgente di raggi gamma nella Via Lattea, uno dei fenomeni più energetici del cosmo: per la sua forma è stato chiamato “Apophis“, come la divinità egizia del caos rappresentata come un serpente. Si trova a circa 8.000 anni luce: Apophis è un sistema di 3 stelle, una coppia in orbita l’una attorno all’altra e una terza compagna, più isolata ma legata alle ...

PER GLI ALIENI LA VIA LatteA POTREBBE ESSERE UN TUNNEL SPAZIO TEMPORALE “STABILE E NAVIGABILE” : LA VIA LATTEA POTREBBE ESSERE UN TUNNEL SPAZIO-TEMPORALE STABILE E NAVIGABILE PER ALIENI Uno studio pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori, che ha coinvolto anche la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste, ipotizza l’esistenza di TUNNEL SPAZIO-temporali grandi come la nostra galassia. Se fosse così, si tratterebbe di un wormhole stabile e navigabile, un portale per raggiungere punti remoti dell’Universo ...

Nel condono entrano le quote Latte per far pace con la Ue : La pace fiscale servirà anche a sanare la posizione delle centinaia di allevatori della pianura padana che non hanno restituito allo Stato l'ammontare delle multe europee per le quote latte, già ...