L’Anticiclone di Natale è già arrivato | caldo incredibile in tutt’Italia | +20°C sulle

Previsioni Meteo Natale - nel giorno del Solstizio d’Inverno arriva L’Anticiclone che porterà caldo anomalo in tutt’Italia : Previsioni Meteo Natale – Nel giorno del Solstizio d’Inverno, Venerdì 21 Dicembre, arriva l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà sole e caldo anomalo per un lungo periodo durante le festività natalizie, dopo il freddo e le nevicate delle scorse ore. Già oggi le temperature sono aumentate considerevolmente nelle Regioni del Centro/Sud con +18°C a Catania, Siracusa e Gioiosa Jonica, +17°C a Palermo, Rosarno e Soverato, +16°C a ...

Previsioni Meteo Natale - L’Anticiclone delle Azzorre porterà sole e caldo anomalo : oltre +20°C in Sardegna e Sicilia : Previsioni Meteo Natale – Mentre il Nord Italia si prepara a vivere stasera un’altra importante nevicata, al Centro/Sud è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. Così già stamattina la colonnina di mercurio ha raggiunto valori particolarmente miti soprattutto in Sicilia (fino a +18°C) e in Calabria e Sardegna (fino a +17°C). E’ soltanto un piccolo assaggio del caldo anomalo che accompagnerà il weekend ...