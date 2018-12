Langfang - la città che ha paura del Natale. Divieto di luminarie e addobbi per le strade : È una delle feste occidentali più amate dai cinesi, però quest’anno il Natale non sarà celebrato in una città nel Nord della Repubblica Popolare. Nei giorni scorsi, le autorità di Langfang - non lontano dalla capitale - hanno pubblicato un avviso con cui si ordinava di rimuovere gli addobbi natalizi dai luoghi pubblici e si faceva Divieto di vender...