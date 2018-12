La storia di Giulia ripudiata dalla famiglia perché transessuale

Amici - Irama frantuma il cuore di Giulia De Lellis : 'Dove lo hanno beccato l'altra notte' - brutta storia : Gossip spinto su Oggi , dove si parla di Irama e Giulia De Lellis, la 'presunta' coppia. Il punto è che lei, 'con occhi sognanti', è stata avvistata tra il pubblico al concerto del cantante, vincitore ...

Giuliana Brasiello : 'Sossio Aruta ci ha provato con me'/ Uomini e Donne : 'non credo alla storia con Ursula' : Giuliana Brasiello, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si scaglia contro Sossio Aruta rivelando di non credere alla storia con Ursula Bennardo.

Giulia Salemi e Francesco Monte : “Siamo una coppia - la nostra storia continua” (VIDEO) : Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo si raccontano: “Siamo una coppia” La star di Instagram e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. La loro storia d’amore continua a crescere, anche se ci sono stati moltissimi alti e bassi, fra liti, colpi di scena e passione. La relazione, che sembrava destinata a non decollare, ha resistito per due mesi e ...

Francesco Monte mette in dubbio la storia con Giulia Salemi? : Francesco Monte preoccupato per Giulia Salemi al GF Vip Francesco Monte è molto preoccupato per Giulia Salemi. L’uscita dell’influencer italo-persiana ha parecchio turbato la settimana dell’ex tronista di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip. Il tarantino l’ha molto pensata nel corso delle sue giornate ma tra poche ore potranno finalmente ricongiungersi. Francesco Monte ha confidato a Silvia Provvedi di sentire alcune ...

Ambra Angiolini e la storia di Giulia - mamma ventenne : «Battaglia legale per rivedere suo figlio» : Giulia non vede suo figlio da oltre un anno, da settembre 2017: mamma ventenne del piccolo Flavio, due mesi dopo aver partorito era andata a vivere in una casa famiglia vicino Roma, ma poco tempo dopo ...

PIERLUIGI GOLLINI DIFFIDA IL GRANDE FRATELLO VIP/ Chiede privacy - e la storia con Giulia Provvedi... - IlSussidiario.net : PIERLUIGI GOLLINI potrebbe entrare nella casa del GRANDE FRATELLO Vip 2018 per rassicurare la fidanzata Giulia Provvedi circa il presunto tradimento

Giulia De Lellis e Irama a Verona - continua la loro storia d'amore : Sono stati pizzicati insieme, mentre camminavano per le vie di Verona. Giulia De Lellis e Irama, al secolo Filippo Fanti, sembrano fare per davvero. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il vincitore dell'ultima edizione di Amici sono stati paparazzati insieme da Tabloid.it. mentre passeggiano teneramente l'uno al fianco dell'altra. Irama, il flirt con Giulia De Lellis e l'ospitata a Tu sì ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si stanno rovinando. Marco Ferri : 'storia deleteria' : Nella puntata di oggi, martedì 20 novembre, di Mattino 5 si sono affrontati, come di consueto, gli argomenti più caldi emersi dalla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip . Uno tra questi è ...

Grande Fratello Vip - Ivan e Walter parlano di finta storia tra Francesco Monte e Giulia : Tra le poche dinamiche nate quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, vi è quella riguardante la presunta storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, fin dal primo giorno all'interno della casa si sono avvicinati e hanno provato a costruire qualcosa, con numerosissimi alti e bassi. In questi mesi, infatti, abbiamo visto che più volte Francesco e Giulia sono arrivati ai ferri corti e ad un passo dal dirsi addio ...

Francesco Monte e Giulia Salemi chiudono definitivamente la loro 'storia' - VIDEO - - : Nel mondo di Monte esiste solo Monte. #GFVIP " Patrizia Ardiri , @Patry_P_, 17 novembre 2018 Ma Giulia S xche sta ancora parlando di Francesco se hanno deciso di essere amici? #gfvip " Only4 , @...

Giuliano de’ Medici : il prodigo fratello di Lorenzo il Magnifico e la sua sfortunata storia di vita e di morte : Giuliano di Piero de’ Medici, nato a Firenze il 28 ottobre 1453, era il fratello di Lorenzo il Magnifico. Era dunque il secondogenito di Piero il Gottoso e Lucrezia Tornabuoni. La sua educazione, come quella del fratello Lorenzo, fu di natura prettamente umanistica, come si usava all’epoca, ma anche orientata agli affari politici e finanziari. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1469, si ritrovò insieme al fratello Lorenzo a capo ...

Giulia De Lellis parla per la prima volta della storia con Irama : Giulia De Lellis esce allo scoperto e racconta per la prima volta la storia d’amore con Irama. L’influencer ed ex gieffina da qualche mese ha iniziato a frequentare il vincitore di Amici, ma la relazione è stata svelata solo di recente, grazie ad un bacio immortalato dai fotografi di Chi. Per ora nessuno dei due ha pubblicato post ufficiali o foto di coppia su Instagram, anche se l’amore è stato confermato dalla stessa Maria De ...

Tu Si que Vales - Anticipazioni : Ospite Irama Maria de Filippi conferma la storia con Giulia De Lellis : Domani, sabato 10 novembre, in prima serata su Canale 5 , l'appuntamento è con 'Tu sì que Vales' lo show più amato dal pubblico che fin dalla prima puntata lo ha eletto il programma di intrattenimento ...