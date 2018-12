La sindrome del piatto vuoto | cosa è e cosa comporta

Giulio Berruti soffro della sindrome della fibromialgia : Attraverso il suo profilo di “Instagram” Giulio Berruti fa sapere di essere soggetto alla sindrome della fibromialgia, e di soffrirne da oltre 12 anni ma ora ha appreso un rimedio che sembra giovargli. Berruti ha comunicato la cosa sul social, ringraziando per i diversi messaggi ricevuti “Innanzitutto grazie per i vostri messaggi ragazzi e la cosa mi solleva perché per anni sono stato preso per pazzo pure dai medici. Ero convinto di ...

Cause e meccanismi di sviluppo della sindrome di Pendred : La malattia si trasmette per via genetica, con modalità autosomica recessiva. Le mutazioni caratteristiche della Sindrome si verificano in un gene denominato SLC26A4, precedentemente denominato gene della Sindrome di Pendred o gene PDS, posto nel cromosoma 7. Dato che la malattia si trasmette con modalità recessiva, perché si sviluppi è necessario che il figlio erediti 2 geni mutati da ciascun genitore. Dal gene SLC26A4 deriva la sintesi di una ...

Sintomi - segni e diagnosi della sindrome di Pendred : Il sintomo sempre presente nella Sindrome di Pendred è la sordità che può variare da un soggetto all’altro, avere diversa gravità fra le due orecchie nello stesso soggetto e variare di intensità nel tempo nello stesso orecchio dello stesso soggetto. Nella maggior parte dei casi si presenta anche un gozzo eutiroideo e, in una quota meno ampia, si rilevano problemi dei malati nel mantenimento dell’equilibrio. diagnosi Gli elementi principali sui ...

sindrome del piatto vuoto - cos’è e perché fa ingrassare : Il peggiore nemico della dieta? La Sindrome del piatto vuoto, un problema che, soprattutto durante le feste, causa un decisivo aumento di peso. Di cosa si tratta? Tutti abbiamo sperimentato gli effetti della Sindrome del piatto vuoto quando scegliamo di mangiare l’ultimo pasticcino sul vassoio, di gustare quella fetta di pizza margherita anche se siamo pieni o di concederci una fetta di torta dopo un pasto abbondante per “non ...

La 'sindrome del piatto vuoto' - è dannosa per la salute - lo rileva uno studio : Durante il periodo delle festività natalizie occorre fare attenzione ad un particolare che molto spesso abbiamo reputato innocente, o comunque poco dannoso per la nostra salute e la nostra forma fisica. Stiamo parlando della cosiddetta "sindrome del piatto vuoto", ovvero della voglia irrefrenabile di prendere e mangiare l'ultimo pezzo di pizza o di dolce rimasto nel piatto grande. Un articolo che sarà pubblicato a febbraio del 2019 della rivista ...

Durante le feste - attenzione alla "sindrome del piatto vuoto" : Occhio, Durante le tante cene nel periodo natalizio, alla cosiddetta 'sindrome del piatto vuoto'. Quella voglia irrefrenabile di mangiare l'ultimo dolcino rimasto sul vassoio, l'ultimo pezzo di torta al cioccolato o di pizza, anche se si è pieni. Sono proprio questi bocconi finali, spesso 'furtivi', a contribuire significativamente all'aumento di peso.Uno studio guidato dalla Hofstra University, che sarà pubblicato sul numero di ...

NBA - la diagnosi sull’infortunio di Markelle Fultz : “sindrome dello stretto toracico superiore” : “Sindrome dello stretto toracico superiore”, è questo il problema che sta affliggendo Markelle Fultz nella sua esperienza NBA “Sindrome dello stretto toracico superiore”. E’ questa la diagnosi per quanto concerne le condizioni fisiche di Markelle Fultz, playmaker dei Philadelphia 76ers. Secondo ESPN, dopo numerosi controlli medici, al cestista è stata riscontrata la sindrome che in termini tecnici viene ...

Aritmia e morte improvvisa : “Anche un’infiammazione del cuore può causare la sindrome di Brugada” : Grazie a uno studio condotto presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma si è scoperto che nel 75% dei casi di ‘sindrome di Brugada’ una rara malattia che colpisce il cuore, alla base delle aritmie cardiache tipiche della patologia, c’è un’anomalia del muscolo cardiaco stesso e uno stato infiammatorio anomalo. La scoperta permetterà di predire quali dei pazienti con la sindrome sono a rischio di aritmie e di morte ...

sindrome ovaio policistico associata a problemi parodontali e infezioni della bocca : Una recente ricerca pubblicata su Clinical Oral Investigation, basata sull’osservazione di un campione di 60 donne indiane, ha concluso che le pazienti con PCOS (Sindrome dell’ovaio policistico) hanno maggiori problemi gengivali, maggiore formazione di placca, livelli plasmatici più elevati di testosterone, glicemia a digiuno e trigliceridi rispetto ad un altro campione di donne sane. In comune PCOS e disturbi gengivali hanno alcuni fattori di ...

sindrome dell’ovaio policistico e insulino resistenza - i benefici dei micronutrienti : La Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), una delle malattie endocrine più comuni, che influenza il 5-10% delle adolescenti e donne in età riproduttiva, è un disordine eterogeneo, complesso dal punto di vista metabolico, endocrino, riproduttivo e psicologico. Le cause rimangono ancora poco conosciute ma, in un lavoro pubblicato sulla rivista Journal of Turkish German Gynecology Association nel novembre 2018, è emerso che alcuni nutrienti ...

Sabrina Paravicini racconta a Vieni da me la malattia del figlio : “Ha la sindrome di Asperger” : Jessica di Un medico in famiglia, l’attrice Sabrina Paravicini a Vieni da me racconta la malattia del figlio Nino Sabrina Paravicini è intervenuta a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, per parlare della malattia del figlio Nino. L’attrice – nota per il ruolo dell’infermiera Jessica in Un medico in famiglia – ha […] L'articolo Sabrina Paravicini racconta a Vieni da me la malattia del figlio: ...

Cos'è la sindrome della morte psicogena : L"apatia fatale è uno stato psicologico caratterizzato dalla solitudine e dall"isolamento. Scatena la sindrome della morte psicogena.A confermarlo è lo studio condotto dalla Portsmouth University e diretto dal ricercatore britannico John Leach. Il fenomeno colpisce molte persone nel mondo anche se è poco conosciuto e studiato. I soggetti più a rischio sono i prigionieri di guerra o i superstiti ai naufragi e agli incidenti di aereo.La morte ...

Gipi su Il ragazzo più felice del mondo : "La sindrome di Peter Pan? Ci si sta da dio" : Il fumetto è una roba di chiusura al mondo. Ho bisogno di entrambe le cose: sto bene in entrambe. Se sono stato per due-tre anni chiuso in una stanzetta, l'idea di stare con una troupe di ragazzi ...

Tu Si Que Vales - Maria De Filippi in lacrime per l’esibizione del rapper con la sindrome di Down che sfida i bulli : “Sono Marco, ho 22 anni e sono affetto da sindrome di Down. Sono fiero di quello che sono. Devo ringraziare il mio papà per la canzone perché mi ha aiutato nella metrica. Ci sono delle parole che mi colpiscono di più perché fanno parte della mia vita”. Si è presentato così sul palco di Tu Si Que Vales Marco Baruffaldi, il giovane rapper affetto dalla sindrome di Down che con la sua esibizione ha commosso tutti, facendo piangere anche ...