La scienza di Piero

90 anni di Piero Angela - patrimonio nazionale di cultura e scienza : Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Piero Angela Al cospetto della grandezza di Piero Angela , che il 22 dicembre compie la bellezza (è proprio il caso di dirlo) di 90 anni , si arrende persino Nonciclopedia. «Noto per essere una enciclopedia umana, Piero Angela è un personaggio televisivo, ricercatore e tuttologo italiano famoso per essere l’unico motivo ...

PIERO ANGELA COMPIE 90 ANNI/ 'La passione per la scienza ? Credo debba esserci una predisposizione' : PIERO ANGELA festeggia 90 ANNI e per l'occasione la Rai dedica un palinsesto speciale al più famoso divulgatore scientifico.

Battiston rimosso dall'Agenzia Spaziale - Piero Angela : "Ragioni politiche non legate alla scienza" : 'Ho visto che hanno mandato via, non lo so dovremo capire le ragioni, qui credo che non centri la scienza ma centri la politica'. Lo ha detto lo scrittore e conduttore di Super Quark Piero Angela, presente all'apertura del 'Focus Live' a Milano'.