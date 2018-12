agi

: La ricetta di Piero Angela per combattere le pseudoscienze e la disinformazione - Agenzia_Italia : La ricetta di Piero Angela per combattere le pseudoscienze e la disinformazione - arcangeIo_ : La ricetta di Piero Angela per combattere le pseudoscienze e la disinformazione - ketyvettori : Ma come si fa ad arrivare a 90 anni come Piero Angela? Voglio la ricetta #CheTempoCheFa ! -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Buon compleanno: cento di questi giorni e, speriamo, altre cento trasmissioni televisive. Nel giorno in cui si festeggiano i novanta anni del più celebre giornalista e divulgatore scientifico italiano, crediamo che non possa esserci augurio migliore che augurare a lui, e alla televisione italiana, pubblica e privata, on demand o via cavo, altre centinaia di trasmissioni scientifiche.Nell’arco delle oltre duemila puntate che ha mandato in onda e dei quaranta libri che ha scritto,ha raccontato, e continua a farlo, la scienza e la ricerca scientifica. Lo ha fatto sempre con ironia, stile, e sobrietà, ma anche con la straordinaria capacità di portare in dote, mentre parla di atomi nuclei e molecole, la sua signorile umanità. In tempi in cui la scienza, come del resto tutti gli altri ambiti del sapere vengono fortemente messi ...