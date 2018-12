La Rai festeggia i 90 anni di Piero Angela

Piero Angela compie 90 anni : tutti i programmi Rai che lo festeggiano e celebrano : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggia novant’anni e, per l’occasione, la Rai rende omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative tra omaggi delle varie trasmissioni e ospitate del famoso padre di Alberto, in alcuni dei suoi programmi di punta: venerdì 21 dicembre Angela è a La vita in diretta e Detto fatto mentre sabato 22 a Sereno variabile e Mezzogiorno in famiglia. Su Rai3, alle 20.20 di ...

Piero Angela compie 90 anni e la Rai lo festeggia con una programmazione speciale : Sabato 22 dicembre Piero Angela compie 90 anni e per l’occasione la Rai rende omaggio al piu’ famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative. Il primo a rendergli omaggio e’ stato, domenica scorsa, Fabio Fazio a Che tempo che fa con una lunga intervista in cui Angela ha ripercorso la sua carriera. I festeggiamenti continueranno venerdi’ 21 dicembre quando Angela partecipera’ alle trasmissioni di ...

Piero Angela compie 90 anni : tutti i programmi Rai che lo festeggiano e celebrano : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggia novant’anni e, per l’occasione, la Rai rende omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative tra omaggi delle varie trasmissioni e ospitate del famoso padre di Alberto, in alcuni dei suoi programmi di punta: venerdì 21 dicembre Angela sarà a La vita in diretta e Detto fatto mentre sabato 22 sarà a Sereno variabile e Mezzogiorno in famiglia. Su Rai3, alle 20.20 ...

Ascolti Tv venerdì 14 dicembre 2018. Conti fa diventare il Natale d'oro Zecchino e Raiuno festeggia : Ascolti di venerdì 14 dicembre 2018. La prima serata è stata vinta da Rai1 e Carlo Conti con Un Natale d'oro Zecchino , circa 3,7 milioni di spettatori e il 18% di share,. Secondo posto per Canale 5 e ...

Natale 2018 : su Rai 1 si festeggia con lo Zecchino d’Oro : Natale 2018 all’insegna dei più piccoli su Rai 1, grazie alla presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano e lo Zecchino d’Oro. Il palinsesto dell’emittente prevede tanti appuntamenti con lo Zecchino sotto l’albero, con una prima serata condotta da Carlo Conti. Un Natale d’Oro Zecchino prenderà il via alle 21.15 di venerdì, 14 dicembre, con tante canzoni e protagonisti del festival. Come ospite d’onore ci ...

Bethesda inaugura i festeggiamenti per il 25° anniversario di DOOM con un imperdibile tRailer : È con un comunicato stampa che Bethesda rende noto di aver pubblicato un trailer che dà il via ai festeggiamenti per il 25° anniversario di DOOM, che cade il prossimo anno.È passato un quarto di secolo da quando DOOM ha fatto la sua comparsa, lasciando tutti a bocca aperta. Per più di due decadi, questo franchise ha generato diversi seguiti ufficiali, spin-off, film e fumetti, entrando prepotentemente a far parte del lessico della cultura ...

Il nuovo arcivescovo festeggia in piedi su una Porsche tRainata da 50 bambini : è polemica per l’ambigua processione : Padre Gwann Sultana, 47 anni, è stato nominato arcivescovo di Zebbug, cittadina di Malta. Per la tradizionale processione, il parroco si è presentato a bordo di un’auto sportiva, una Porsche Boxster decapottabile, in piedi, mentre una cinquantina di bambini, davanti a lui, trainavano la macchina con le funi. Dopo la pubblicazione del video e della notizia da parte di Times of Malta, sul nuovo arcivescovo sono piovute le polemiche. Lui, ...

F1 - Raikkonen svela : “potrei fare i test di Abu Dhabi con la Sauber. Austin? Ecco come ho festeggiato” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Basta un settimo posto a Lewis Hamilton per festeggiare il titolo mondiale, con ogni probabilità sarà il Gp del Messico ad incoronare il britannico per la quinta volta in carriera. come accaduto un anno fa, il pilota della Mercedes potrebbe esultare sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, ...