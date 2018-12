La prima ' manovra del popolo' | incertezze e stress per gli alleati di governo

Paolo Becchi contro Salvini e Di Maio : 'Bruxelles per la prima volta nella storia ha riscritto la manovra' : No, a Paolo Becchi la manovra del governo gialloverde non è piaciuta. Come non è piaciuta a molti. Per il professore - e lo spiega per filo e per segno anche su Libero - si è trattata di una resa ...

Pd - Gentiloni : "È la prima manovra varata a Bruxelles" : "Rinunciare all'Europa - ha proseguito - vorrebbe dire rinunciare ad una democrazia liberale, ad una superpotenza in un mondo di superpotenze, fatto da Usa e Cina che non sappiamo come si ...

Manovra : Fraccaro - prima parla Ue poi Aula : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono pronti "a riferire immediatamente per garantire la centralità del parlamento e la possibilità di lavori ordinati una volta che la Commissione europea abbia comunicato la ...

Boschi attacca il Governo : 'prima manovra imposta da Bruxelles e dall'Europa matrigna' : Il Pd ha vissuto un 2018 molto particolare, contrassegnato dalla debacle elettorale e dalla necessità di trovare una nuova strada per riacquisire consenso. A ciò si aggiunge la necessità di fare un'opposizione che possa, in qualche modo, arginare quello che è stato un successo assoluto di Lega e Movimento Cinque Stelle alle ultime elezioni. Ed è proprio in quest'ottica che si inquadrano gli ultimi interventi su Twitter di Maria Elena Boschi che ...

Spread e manovra - retroscena dall'alta finanza : 'Incidente di percorso prima delle europee' - futuro già deciso : Ai piani alti della finanza internazionale si lavora già per il dopo-governo di Lega e M5s . E il referente, spiega un retroscena della Stampa , sarebbe proprio il numero due leghista Giancarlo ...

Manovra - Conte : 'Confidiamo di approvarla prima di Natale' : Gli emendamenti del governo alla Manovra arriveranno "nei prossimi giorni" e "confidiamo" di approvare in via definitiva il testo in Parlamento "prima di Natale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,...

Manovra - Azzolina (M5s) vs Mulé (Fi) : “Siete così bravi che non avete fatto certe misure prima”. “Sveglia - sei al governo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la deputata del M5s, Lucia Azzolina, e il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulé. Nodo del dibattito: la Manovra e il reddito di cittadinanza. L’ex direttore di Panorama accusa: “Ma non era più facile creare lavoro, dare alle imprese del Sud incentivi seri, stabilire delle politiche serie al Nord, per cui se trasferisci un lavoratore da Crotone a Parma gli paghi l’affitto? Non era più semplice ...

Manovra - parla Giancarlo Giorgetti : 'prima di Conte serve accordo politico' : ... che poi ha aggiunto: ' Prima che venga qui il presidente del Consiglio ci deve essere una decisione politica e credo che nel frattempo ci saranno i calcoli di ragioneria e Inps su reddito e pensioni'...

prima fiducia sulla manovra ma resta alta la tensione : da mamme a scudo banche - le dieci misure chiave : A dare l'idea del clima teso, c'è il riapparire dell'ombra delle dimissioni , o della "liquidazione" da parte del M5s, del ministro dell'Economia. Smentiscono, nell'ordine, Di Maio , "Tria sta ...

Manovra - prima fiducia alla Camera : ma sul 2% è sempre alta tensione : Arriva il primo via libera alla legge di bilancio. alla Camera votano sì alla fiducia 330 deputati di M5s e Lega. Ma il clima è sospeso, da incompiuto. È assente, dopo aver...

Manovra - Tajani : “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate - cadrà prima o dopo le europee” : “La Manovra è già fallita. I contenuti sono sbagliati, servono crescita e infrastrutture. L’Italia si è arresa all’Ue. Il Governo ha le ore contate, cadrà o prima o dopo le elezioni europee. Ci sono troppe contraddizioni“. Così Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo, a margine del Consiglio Nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'articolo Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ...

Arrivata la prima tranche di 58 emendamenti alla manovra : Roma, 2 dic., askanews, - Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla manovra. Si tratta di una prima tranche, riferiscono fonti ...