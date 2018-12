La nuova via Dante piace | corso Umberto per ora no Ma il traffico è ancora un rebus

E' firmata da Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio Aosta -Al via un concorso per trovare ora il nome alla nuova ... : Nasce dalla matita del famoso illustratore e fumettista genovese Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio. "Di concerto con il Direttivo " spiega Renzo Bionaz, presidente del ...

In motoslitta - sul gatto delle nevi o con gli sci verso la nuova seggiovia di Artesina : Sarà un bel regalo di Natale quello che riceveranno gli sciatori che frequentano Artesina ed il comprensorio Mondolè Ski, in provincia di Cuneo. Sarà infatti inaugurata ufficialmente sabato 22 ...

EasyJet annuncia il via della nuova tratta Genova- Amsterdam : Il 25 giugno 2019 s'inaugura la nuova tratta Genova-Amsterdam di EasyJet , cosi da far salire a cinque, dopo Londra Luton, Manchester, Bristol e Berlino il numero di destinazioni raggiungibili dal ...

La sonda Gaia ha disegnato la nuova mappa della Via lattea : Dal 2013 solca il cosmo per osservarlo e provare a ricostruirlo virtualmente, proprio come uno scanner che raccoglie le informazioni di un documento ed è in grado di replicarle. E, dopo cinque anni, la sonda Gaia dell’Agenzia spaziale europea ci regala la mappa più dettagliata della Via lattea mai realizzata finora. Le posizioni, i moti e l’evoluzione delle stelle che ci circondano sono descritti con un’accuratezza senza ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata e annuncia : ‘Conviviamo’ : “Con lei sto molto bene, mi rende felice. Innamorato a questa età è una parola grossa… Conviviamo. Va benissimo: è migliore del matrimonio”. Con queste parole Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, ufficializza la storia d’amore con la sua nuova compagna, benché preferisca non rivelarne il nome. LEGGI: Uomini e donne, Giorgio Manetti torna in tv: ‘Maria De Filippi sa tutto’ Giorgio Manetti ...

Giorgio di Uomini e Donne sulla sua nuova compagna : 'Sa rendermi felice - viviamo insieme' : Giorgio Manetti ha parlato della sua nuova compagna e ha lanciato qualche frecciatina alla ex Gemma Galgani. L'ex cavaliere ha ormai lasciato il Trono Over di Uomini e Donne e fuori dai riflettori del dating show, è riuscito nuovamente ad innamorarsi. Oggi è fidanzato con una donna che conosce da tanti anni ed è molto felice. A raccontarlo è stato lui stesso durante un'esclusiva rilasciata al settimanale 'Sono', in cui ha dichiarato di essere ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti innamorato con la nuova fidanzata : 'Sa rendermi felice - viviamo insieme' : Lei non c'entra nulla con il mondo televisivo e io sono un po' stufa di mettere in piazza la mia vita amorosa

Uomini e donne - Giorgio Manetti innamorato con la nuova fidanzata : «Sa rendermi felice - viviamo insieme» : Alla fine Giorgio Manetti presenta la sua fidanzata misteriosa. L'ex protagonista del trono over di 'Uomini e donne', programma seguito da Leggo.it , dove aveva avuto un a liaison con Gemma Galgani, ...

Giorgio Manetti : “Lei mi rende felice - conviviamo”. FOTO della nuova fidanzata : Giorgio Manetti e la nuova fidanzata sul giornale Sono: FOTO Giorgio Manetti è uscito finalmente allo scoperto con il suo nuovo amore. L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha presentato la nuova fidanzata alla rivista Sono. In realtà il Gabbiano ha preferito non fare il nome della donna ma si è presentato […] L'articolo Giorgio Manetti: “Lei mi rende felice, conviviamo”. FOTO della nuova fidanzata proviene da ...

SCUOLA/ nuova maturità - unica via di fuga le griglie di valutazione per tutti : Sull'esame di Stato mancano ancora tanti punti fermi. Unico rifugio per ora sono le griglie per uniformare i criteri di valutazione.

Formula E - al via la nuova stagione su Eurosport e in chiaro su Italia 1 HD : Dopo il successo della scorsa stagione, Mediaset torna a trasmettere in esclusiva in chiaro lo spettacolare mondiale “Formula E”. Il Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche, ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), potrà essere visto in diretta per le prossime cinque stagioni solo su Italia 1. Si comincia, sabato 15 dicembre, con l’E...

Verissimo - Silvia Provvedi ha una nuova fiamma : 'Corona non può darmi più niente' : Lunedì 10 dicembre è andata in onda la nuova ed ultima puntata del Grande Fratello Vip, il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua terza edizione consecutiva, che ha visto trionfare l'attore italo-canadese Walter Nudo. L'ormai ex-gieffina nonché finalista del 'GF Vip 3', Silvia Provvedi, e membro del duo 'Le Donatella', si è concessa ai microfoni di una nuova intervista rilasciata a 'Verissimo', il talk-show condotto da Silvia ...

Mazda avvia la prevendita della nuova Mazda3 : Presentata all'ultimo Salone di Los Angeles, sarà disponibile nelle versioni 2.0L benzina SKYACTIV-G M HYBRID da 122 CV e 1...

F1 Ferrari - il 15 febbraio via i veli alla nuova monoposto : MILANO La Ferrari svelerà la monoposto per il mondiale F1 del 2019 il prossimo 15 febbraio. Lo ha rivelato il team principal della Rossa, Maurizio Arrivabene, durante la cerimonia di premiazione dei ...