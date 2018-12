La Lega batte i pugni sul tavolo Ma l' autonomia resta sulla carta

Basket - EuroLega : l'Olimpia Milano batte il Panathinaikos 86-83 ad Atene : Panathinaikos-Olimpia Milano, la cronaca Le squadre faticano ad entrare in partita, pagando in termini di energia il back to back in appena 48 ore . Milano all'inizio è solo Micov, che con due ...

Inghilterra - Coppa di Lega : il Tottenham batte l'Arsenal - Chelsea di misura sul Bournemouth : Completato il quadro delle sfide dei quarti di finali della Coppa di Lega inglese. Notte di lusso per la "seconda" Coppa nazionale di Sua Maestà, impreziosita dal North London Derby tra Arsenal e ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati da coach Camperi non hanno fatto ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati coach Camperi non hanno fatto sconti ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : il Fenerbahce batte Milano con due triple decisive di Guduric - ma Milano regge molto a lungo coi 31 di James : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano esce sconfitta, ma non travolta, dall’Ulker Sports Arena di Istanbul. Il Fenerbahce prevale per 92-85, ma è soltanto nel finale che costringe la squadra ospite a deporre le armi, per merito di 12 punti di Guduric nell’ultimo quarto, tra cui le due triple che hanno messo in cassaforte la partita. Per la squadra di Zelimir Obradovic c’è l’undicesima vittoria su dodici partite, per ...

Volley : SuperLega - Modena rischia poi batte Siena : IL TABELLINO- AZIMUT LEO SHOES Modena - EMMA VILLAS Siena 3-2, 23-25, 25-22, 29-31, 25-22, 15-8, AZIMUT LEO SHOES Modena: Christenson 1, Urnaut 20, Anzani 8, Zaytsev 20, Bednorz 4, Mazzone 7, ...

Batterio Chimera - Salus Hospital : “Legame tra intervento - contagio e decesso in fase di verifica” : Di seguito la nota della direzione sanitaria di Salus Hospital (Reggio Emilia) in merito all’accertamento di due nuovi casi di contagio da micoBatterio Chimera. I due pazienti, si spiega “sono stati operati al Salus Hospital fra il 2011 e il 2015, erano affetti da polipatologie e sono stati regolarmente dimessi dopo la verifica dell’adeguato stato di salute. Il decesso si è quindi verificato dopo diversi anni e non durante il ...

Tensione M5S-Lega - ripicche tra i vicepremier. E ora Conte batte i pugni : Conte - un po' come l'allenatore del Milan che qualche giorno fa invitò Salvini a restare nel suo occupandosi di politica e non di calcio - ieri ha fatto lo stesso invitando di fatto Salvini a ...

Basket - EuroLega : l'Olimpia Milano batte 93-90 il Baskonia - sesta vittoria europea per l'AX : Milano-Baskonia 93-90, la cronaca del match Partita in grande equilibrio nel primo periodo, dove gli attacchi dominano le difese, come si vede dal punteggio altissimo , 27-26 al 10' , . James è l'...

L’Uefa chiude all’ipotesi della SuperLega e Agnelli ribatte : “Juve mai coinvolta” : La Superlega non s’ha da fare, l’Uefa ha ribadito la propria posizione per bocca del presidente Ceferin, Agnelli difende la posizione della Juventus “La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce“. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la Uefa, un progetto tornato d’attualità dopo le rivelazioni di ...

EuroLega - l'Olimpia Milano batte il Darussafaka con il brivido finale : L' Olimpia Milano riscatta subito il ko contro il Cska Mosca e vince a Istanbul la sua quinta gara su sette in Eurolega . Battuto il Darussafaka 98-92 in una partita che inizia bene per la squadra di ...

Basket - EuroLega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 98-92. Quinta vittoria per l'AX : Darussafaka-Olimpia Milano, la cronaca Milano comincia concentrata in difesa e cinica in attacco. L'ex Bertans segna due triple con i primi palloni toccati, James scappa da tutte le parti ai piccoli ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Civitanova batte Siena nell’anticipo della nona giornata - show di Juantorena : Civitanova non fa sconti e sconfigge Siena per 3-1 (32-30; 25-15; 20-25; 25-18) nel match della nona giornata di SuperLega, anticipato a oggi perché a fine mese la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club. I cucinieri si impongono all’Eurosuole Forum e infilano la settima vittoria nel massimo campionato italiano di Volley maschile, portandosi momentaneamente a due punti di distacco dalla capolista Perugia che però ha giocato una partita ...