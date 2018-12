La Juventus vince e si laurea campione d' inverno | la Roma va ko 1-0

Juventus-Roma vista da Capello : 'Che ricordi! Allegri? Stile vincente' : Così ha parlato l'ex calciatore e tecnico dei due club ai microfoni di 'Stile Juventus' sulle frequenze di RMC Sport. L'allenatore, che ha vinto su entrambe le panchine, apre poi i cassetti della ...

Juventus - Dybala : “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” : Intervistato da Otro, Paulo Dybala, trequartista della Juventus, ha parlato del suo arrivo in Italia, vale a dire del suo trasferimento al Palermo: “Non credevo che tutto ciò potesse accadere così velocemente. Ho debuttato a 17 anni, dopo soli sei mesi hanno detto che mi volevano in Europa e potevo partire. Quando mi dissero: ‘Il […] L'articolo Juventus, Dybala: “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” ...

Juventus campione d'inverno già oggi se il Napoli non vince : Con la vittoria nel derby della Mole contro il Torino , la Juventus ha raggiunto quota 46 punti in classifica sui 48 disponibili. Un record che va ad eguagliare quello europeo detenuto prima solo da ...

Torino-Juventus - Allegri : “Vincere in questo campo dimostra maturità” : TORINO JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del derby della Mole vinto contro il Torino: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Vincere in questo campo dimostra ...

La Juventus vince il derby : Torino ko 1-0 con il rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri si rialza dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Young Boys e vince, pur non meritando, il derby della Mole contro il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno disputato una partita di cuore, come richiesto dai tifosi, ed hanno avuto pure delle chance per far male ai bianconeri con il risultato di parità che sarebbe stato il più giusto in base a quanto visto in campo. L'errore macroscopico ...

Juventus - Isco è il regalo per Allegri : convincere Florentino non sarà facile : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco è il regalo per ...

Young Boys - Old Juventus : figuraccia bianconera - così Allegri vuole vincere la Champions League? : E’ andata in scena l’ultima giornata valida per la Champions League, due le squadre in campo, la Roma e la Juventus, sono arrivate due sconfitte contro il Plzen e lo Young Boys. Non sorprende da un certo punto di vista quella della Roma, discorso completamente diverso invece per i bianconeri, la squadra di Di Francesco era già sicura del secondo posto mentre quella di Allegri doveva garantirsi il primo posto, obiettivo poi ...

Giovinco sul suo futuro e sulla Juventus : “Può vincere la Champions” : Ha fatto grande il Toronto ed è amato da tutti in Canada: Sebastian Giovinco continua a incantare sui campi della Major League Soccer e spera di farlo anche nella prossima stagione. “Nel mio piccolo sono riuscito a fare il “triplete” con la mia squadra, nessuno c’era riuscito in Usa, ne vado molto orgoglioso e spero di poter ripetere questi successi l’anno prossimo, teniamo molto alla nostra Champions“, ...

Young Boys-Juventus - Allegri : “Vogliamo vincere il girone” : Allegri CONFERENZA – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare la gara e martedì […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri: “Vogliamo vincere il girone” proviene da Serie A ...

F1 - Luca di Montezemolo : “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari vinca un altro Mondiale” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare della Ferrari e l’ex Presidente non è stato molto tenero nei confronti del team di Maranello durante alcune dichiarazioni concesse alla trasmissione RAI “La politica e il pallone”: “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari rivinca il Mondiale di Formula Uno. L’azienda attuale è molto diversa rispetto a quella che io ho lasciato nel 2014, diversa negli ...

Derby d'Italia - Del Piero : «Inter forte - ma la Juventus vince quando vuole». : Alessandro Del Piero ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in vista del big match tra Juventus e Inter

Djorkaeff : 'La Juventus non vincerà la Champions' : TORINO - Poco più di 24 ore al big match dell' Allianz Stadium tra Juventus ed Inter ed un grande ex nerazzurro presenta la sfida. Youri Djorkaeff , campione del mondo e d'Europa con la Nazionale francese , esordisce elogiando i rivali di mille battaglie per l'acquisto di Cristiano Ronaldo : ' Anche se alla Juve hanno vinto tanto negli ultimi anni, sanno che ...

Juventus-Inter - Spalletti tra certezze ed elogi : “ci presentiamo per vincere! La Juve non è solo Cristiano Ronaldo” : Tutto pronto per la sfida tra Inter e Juventus: le parole di Spalletti alla vigilia del big match “Noi ci presentiamo per vincere contro ogni squadra. Mi porto dietro più certezze, la squadra cresce e diventa sempre più completa come atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto delle buone gare, manca ancora un po’ di attenzione in qualche momento particolare della partita ma siamo un’ottima squadra sia per livello ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo vorrebbe Zidane per vincere la Champions (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, che è appena arrivato secondo sul podio del Pallone d'Oro 2018 (a vincere il più ambito trofeo individuale del calcio internazionale è stato Luka Modric). Il campione portoghese è entrato nello spogliatoio della Juventus in punta di piedi: il fuoriclasse che ha vinto cinque Palloni d'Oro e le ...