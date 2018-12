La Germania dice addio alle miniere di carbone che fecero nascere l' Ue

Germania - l'indice GFK segnala stabilizzazione fiducia consumatori : Si stabilizza la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l' indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

Germania : indice Ifo sotto le attese - economia in raffreddamento : Il dato è stato reso noto da Destatis: L'economia tedesca si sta raffreddando, ma non c'è nessuna recessione: a dirlo l'economista dell'istituto Ifo, Klaus Wohlrabe. Ricevi aggiornamenti su ...

Germania : peggiora ancora l'indice Ifo : "Le preoccupazioni nell'economia aumentano", hanno spiegato all'istituto. Le imprese non sono soddisfatte delle prospettive. Il risultato di dicembre è peggiore delle previsioni medie degli analisti, ...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...

Germania - indagine Pmi : crescita settore privato rallenta a minimi 4 anni a dicembre : L'espansione del settore privato tedesco ha rallentato a un minimo di quattro anni a dicembre, segnalando che la crescita della prima economia europea potrebbe essere debole nell'ultimo trimestre.

Germania : a dicembre crescita economia sui minimi da quattro anni - stima flash IHS Markit - : In Germania Markit Economics ha comunicato che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di dicembre si è attestato a 51,5 punti inferiore alla lettura precedente pari a 51,8 ...

Germania - l'indice del sentiment Zew recupera ma non nasconde incertezze : Migliorano un poco le aspettative di crescita dell'economia tedesca . A dicembre, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a -17,5 punti dai -24,1 di novembre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano ...

Germania - in calo l'indice GFK a dicembre : Diminuisce leggermente la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

Germania - delude l'indice IFO : scende a 102 punti : Peggiorano le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di novembre in contrazione rispetto al mese precedente. Secondo i dati diffusi dall' IFO Institute , l'omonimo indicatore si ...