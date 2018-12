La domenica Mediaset va a passo di soap

La domenica Mediaset punta sulle soap : Mediaset sembra aver deciso il palinsesto della domenica pomeriggio: a tutto soap opera. Dopo aver posto fine alla gara degli ascolti tra "domenica In" e "domenica Live" , 9 volte su 13 in ...

domenica Live Ridotto! La Comunicazione Mediaset! : Ma che cosa sta accadendo in queste ore? E’ vero che il programma Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso verrà drasticamente ridotto a partire dal 2019? Il comunicato Mediaset chiarisce ogni sorta di dubbio! Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata della stagione 2018, del programma d’intrattenimento Domenica Live. Si è appreso però che nel nuovo anno, il contenitore Domenicale non verrà più trasmesso per ...

domenica Live 'scappa' dalla concorrenza Rai : Mediaset sposta la diretta alle 17.20 : La puntata di ieri di Domenica Live è stata l'ultima di questo 2018. Poco prima di concludere la messa in onda, la conduttrice Barbara D'Urso ha letto in diretta un comunicato ufficiale Mediaset nel quale sono state rivelate delle cose inaspettate. Il contenuto di tale comunicato era finalizzato ad informare i telespettatori di un'importante novità per Mediaset. Il programma Domenicale di Canale 5, infatti, da gennaio 2019 cambierà orario, sarà ...

Rivoluzione Mediaset e "domenica live" trasloca : Niente più curve, niente più sfide del lunedì, adesso è ufficiale: 'Domenica Live' non arriva a maggio e cede il passo a 'Domenica In'. Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale che la stessa ...

Palinsesti Mediaset - Barbara D’Urso pronta ad andare in onda la domenica sera? E al suo posto ecco chi potrebbe occupare il pomeriggio di Canale5 : Dal 4 novembre 2012 Barbara D’Urso è alla conduzione di domenica Live, spazio che aveva occupato già da settembre 2009 a dicembre 2010 con domenica 5. Il discusso contenitore, spesso nel mirino con le accuse di trash, potrebbe abbandonare la fascia pomeridiana per occupare quella serale, la notizia è stata anticipata dal sito di Davide Maggio. Mediaset, dopo i bassi ascolti del Grande Fratello Vip, avrebbe messo in stand by ...

domenica In senza rivali - la bomba di Dagospia : 'Senza la D'Urso - Mediaset pensa a...'. Smentite e sospetti : Schierare contro Domenica In e Mara Venier niente meno che Maria De Filippi ? L'ipotesi, suggestiva, è avanzata da Dagospia e diventa subito un giallo con tanto di smentita . La bomba del sito ...

domenica In - 'alto tradimento' da Mara Venier : scippa a Mediaset l'amica di Barbara D'Urso - colpo basso : 'alto tradimento'. Si accende subito la sfida tra Domenica In e Domenica Live . Le due , ex?, amiche Mara Venier e Barbara D'Urso giocano tutti gli assi a loro disposizione e a volte ci scappa anche ...

'Il mio rapporto con la D'Urso? No comment. Non so se a Mediaset rosichino per il successo di domenica In' : La conduttrice, ai microfoni di Rai Radio2, ha parlato di politica, di social e del successo della sua trasmissione: 'Zia Mara piace anche ai giovani'

Mara Venier : "Il mio rapporto con la D'Urso? No comment. Non so se a Mediaset rosichino per il successo di domenica In" : Mara Venier è entusiasta per il successo della sua "Domenica In", ma non rilascia commenti sul rapporto con la D'Urso e la Ventura: "Non rispondo", afferma. La conduttrice, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte, ha parlato anche di politica e di social: "I politici a Domenica In? Non è che non vogliano venire, c'è da ...