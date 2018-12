La denuncia dei produttori di conserve | Basta con i ribassi | garantire la

Strage di Erba - Olindo e Rosa denunciano la distruzione dei reperti : I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno sporto denuncia per la distruzione di alcuni elementi della scena della Strage di Erba, avvenuta lo scorso luglio su disposizione dell'ufficio corpi di reati. Sulla vicenda ora sono intervenuti gli ispettori del Ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede.Continua a leggere

Agrigento : controlli dei Carabinieri - quattro persone arrestate e due denunciate (2) : (AdnKronos) - E sempre a Favara è stato controllato ad un posto di blocco un commerciante del posto, 57 enne, risultato destinatario di un ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza special

Video denuncia di Greenpeace : 'Il ghiacciaio dei Forni non esiste più' - : L'unica soluzione è quella di abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che diminuire il consumo di carne e fermare la ...

Bonus al merito - la denuncia USB Ragusa : “Vogliamo i nomi dei meritevoli” : Il Coordinamento USB-Scuola di Ragusa denuncia la mancata pubblicazione dell’elenco dei docenti a cui i Dirigenti Scolastici hanno concesso il Bonus al merito nell’a.s. 2017/2018. La loro denuncia viene palesata attraverso una nota del Coordinamento USB-Scuola di Ragusa, a firma del coordinatore, arch. prof. Salvo Giliberto e del Segretario Provinciale Confederale Federazione USB Ragusa, Roberto Distefano. Si tratta di una chiara volontà ...

Matteo Salvini - Antonio Socci denuncia : in Vaticano sta nascendo il partito dei vescovi anti-Carroccio : È un paradosso perché la Lega si sta candidando a rappresentare l' asse della politica italiana come una sorta di DC del terzo millennio, e non a caso i sondaggi la collocano sulle percentuali della ...

Roma - ubriaco finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...

Gb - islamici denunciano comune per "violazione dei diritti umani" : Un comune inglese è stato recentemente citato in giudizio dalla comunità islamica britannica per ' violazione dei diritti umani fondamentali'. Quest'ultima ha infatti deciso di sottoporre all'...

La morte di Sofia Elisabetta a Vittoria - la denuncia dei genitori : I genitori della piccola Sofia Elisabetta morta sabato sera a Comiso in attesa di essere trasferita in elisoccorso hanno sporto denuncia

Nel circolo privato manca la tabella dei giochi proibiti - denuncia e multa : LATIANO - denuncia e multa per il titolare di un circolo privato di Latiano, per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, nonché per l'utilizzo di 'apparecchi da gioco' nonostante la ...