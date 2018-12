Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore lancia lo scoop : Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore si lascia scappare qualche indizio di troppo Nicolò Ferrari potrebbe presto lasciare l’Italia per diventare un nuovo naufrago della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a suggerircelo – anche se indirettamente – è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui […] L'articolo ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Protesta delle opposizioni. Pd : “Ci rivolgiamo alla corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...

La corte del ministro Centinaio costa oltre un milione di euro : Il governo del cambiamento ha segnato un piccolo record: oltre un milione di euro. È la cifra che in sette mesi Gian Marco Centinaio, ministro leghista delle Politiche Agricole e del Turismo, ha speso per consulenti, collaboratori e consiglieri. Una corte che fa impallidire tutti i suoi colleghi dell’esecutivo che non si sono avvicinati alla soglia...

Diana Del Bufalo - Paola cortellesi e tanti altri ospiti a I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2018 : Stasera 22 dicembre andrà in onda in prima serata il gran finale della maratona televisiva Telethon dedicata alla grande iniziativa benefica, e lo farà con I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2018. Amadeus scenderà in campo con il suo game show di Rai Uno, in cui i concorrenti devono cercare di capire le identità di alcune persone per poter accrescere il proprio montepremi, e in questo caso la puntata sarà interamente dedicata alla fondazione ...

La corte del ministro Centinaio costa un milione di euro : Il governo del cambiamento ha segnato un piccolo record: oltre un milione di euro. E’ la cifra che in sette mesi Gian Marco Centinaio, ministro leghista delle Politiche Agricole e del Turismo, ha speso per consulenti, collaboratori e consiglieri. Una corte che fa impallidire tutti i suoi colleghi dell’esecutivo che non si sono avvicinati alla sogli...

Uomini e Donne corteggiatori : Luca Daffrè deluso da Teresa Langella : Teresa Langella di Uomini e Donne elimina Luca Daffrè: lui sbotta sui social Oggi è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione la tronista Teresa Langella ha fatto molto discutere i tanti telespettatori. Il motivo? Teresa ha eliminato Luca Daffrè. E quest’ultimo in trasmissione ha rivelato di pensare che la ragazza di origini napoletane sia perdutamente ...

Lavoratori del tribunale di Ragusa : su orari intervenga la corte d'Appello : Dopo avere dichiarato lo stato di agitazione, i sindacati dei Lavoratori del tribunale di Ragusa si rivolgono alla Corte d'Appello di Catania

Arriva la Befana - ecco il programma corteo e spettacoli tra i viali del centro : Il via alle 16.30 con tre spettacoli su viale Buozzi e viale Don Minzoni. Protagonisti Sub Limen , mimo, visual comedy, , Katastrofa Clown , magia, balloons, e Mago per svago , giocheria e comicità, .

Sicurezza - vertice a Firenze - stretta di mano Salvini-Nardella. Tensione al corteo : All'esterno della sede della Prefettura di Firenze, in Piazza Duomo, si è svolta una manifestazione che vede un gruppo di ragazzi appartenenti a collettivi studenteschi che protestano per la presenza ...

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini contro tutti : il post dell’ex corteggiatrice : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, nessuna crisi tra i due È ormai ufficialmente più che passata quella che era stata definitiva crisi tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Come si era vociferato qualche giorno fa sui due protagonisti di Uomini e Donne, pare che stessero attraverso un difficile momento di coppia. Nulla di tutto ciò. […] L'articolo Oscar Branzani e Eleonora Rocchini contro tutti: il post dell’ex corteggiatrice ...

Ciclismo - è già mercato…2020! Nibali in scadenza di contratto - Froome e Thomas corteggiati con l’addio della Sky… : È praticamente terminata la stagione del Ciclismo su strada per quanto riguarda il 2018, con i corridori che sono in ritiro per approcciare il nuovo anno al meglio. Si inizia però già a pensare al prossimo ciclomercato, che potrebbe essere uno dei più spettacolari di sempre viste le tante trattative che potrebbero animarlo. Ci si aspettano infatti veri e propri botti, con i migliori corridori al mondo coinvolti e pronti a cambiare squadra. Non ...

Paola cortellesi diventa la Befana 'Fedele alla tradizione - ma moderna e femminista' : Quest'anno il Natale ha la sua Befana cinematografica, ci voleva il coraggio e l'autoironia di Paola Cortellesi per portare sul grande schermo la vecchina amata dai bambini, la strega buona che ...

Cineca - la corte dei Conti del Lazio indaga per danno erariale : nel mirino contributi pubblici per un soggetto privato : Senza avere natura pubblica, Cineca è diventato un gigante dell’informatica di Stato e un monopolista dei servizi per università e amministrazioni, anche grazie a generosi contributi ministeriali che profumano di aiuto di Stato lontano chilometri. Ilfattoquotidiano.it lo racconta da anni, m a la questione è ora approdata alla Procura della Corte dei Conti del Lazio che ha aperto un fascicolo con ipotesi di danno erariale per decine e decine di ...

Mediolanum - accordo con Agenzia delle Entrate per 72 milioni. Deciderà corte Ue su quota Fininvest dopo scontro con Bce : Il gruppo Mediolanum ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 72 milioni di imposte, interessi inclusi, dopo le contestazioni sui rapporti con la controllata irlandese Mediolanum International Funds. A pagare saranno Banca Mediolanum e Mediolanum Vita. Per tali annualità il Gruppo provvederà a richiedere l’apertura di una procedura amichevole tra le amministrazioni italiana ed irlandese per ottenere una rettifica ...