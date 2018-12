La città che si mobilita per esaudire il desiderio di Natale di un malato terminale

Il reddito di cittadinanza sbarca anche su Alexa : Volete sapere se il reddito di cittadinanza è entrato in vigore? Chiedetelo ad Alexa. Non è uno scherzo, ma la nuova skill (gratuita) dell'assistente vocale di Amazon, intitolata appunto "reddito di cittadinanza". È disponibile dal 21 dicembre sullo store della piattaforma americana, e permetterà di chiedere aggiornamenti sul cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle.L'applicazione finge di fornire aggiornamenti ...

All'ANICA il Natale della città di Amatrice : la ricostruzione passa anche per il Cinema : Riferendosi alla partecipazione alle proiezioni, più di cento persone presenti, inclusi tanti bambini, negli spettacoli della domenica pomeriggio, Sergio Serafini , delegato di Radio Amatrice e ...

Di Maio : “Il reddito di cittadinanza non partirà il primo aprile - le ironie si sprecherebbero” : "Con il reddito di cittadinanza si parte a marzo. Io non partirò mai ad aprile, l'1 aprile è un 'pesce d'aprile", ha dichiarato alla trasmissione Agorà Rai3 il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, smentendo le dichiarazioni rese pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta.Continua a leggere

Anche le imprese al banchetto del reddito di cittadinanza : "Questa è la tua vittoria". Il giorno dopo il discorso di Conte al Senato e la certificazione dei nuovi saldi della manovra, Luigi Di Maio riceve le congratulazioni di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo. I due si congratulano, gli riconoscono il merito di lunghi mesi di forzature che hanno portato a ottenere il reddito di cittadinanza. I colonnelli del Movimento si stringono intorno al loro frontman. "È stata sua la sua ...

VIDEO Passaro : 'Noi sempre al fianco della città - anche quando non è campagna elettorale' : «Fino a quando la politica non si rende conto che, oltre alle persone che scappano dalla città per non farvi più ritorno, c'è anche chi preferisce andare fuori provincia a fare compere, allora penso ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Dal 1° aprile? Mi rifiuto'/ Manovra : 'Le ironie si sprecherebbero' : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Dal 1° aprile? Mi rifiuto'. Manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico: 'Le ironie si sprecherebbero'.

Foggia - ecco Padalino : "Che emozione la mia città" : Riprendere un percorso interrotto qualche anno fa, per riportare il Foggia in acque più tranquille. Si è presentato così il nuovo tecnico Pasquale Padalino, scelto dal club per sostituire l'esonerato ...

Brexit - reddito minimo anche per cittadini Ue : A loro giudizio, scrive il Guardian, una soglia così alta e immediata potrebbe causare una grave carenza di lavoratori Ue in settori chiave dell'economia. All'interno del governo, quindi potrebbe ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Mai arretrato sui contenuti - fatto ciò che ci hanno chiesto i cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Aula al Senato sulla legge di Bilancio e sulla conclusione della trattativa con la Commissione europea che oggi si è espressa favorevolmente all'accordo proposto dal governo italiano sulla Manovra. Conte assicura che reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti e spiega che l'Italia non ha "arretrato sui Contenuti", facendo ciò che hanno chiesto i cittadini.Continua a ...

città cinese vieta il Natale : niente Santa Claus - alberi o decorazioni in quella che appare come una vera e propria repressione religiosa : Mentre il resto del mondo si sta preparando al Natale, agli abitanti di una Città cinese è stato riferito che quest’anno le festività sono vietate dal governo. Non sarà permessa alcuna immagine di Babbo Natale per le strade e i negozi locali non potranno vendere decorazioni natalizie o alberi di Natale. Siamo nella Città di Langfang, vicino alla capitale Pechino. L’ordine avvisa i negozi e le aziende locali che non potranno svolgere eventi ...

Malan (FI) sul reddito di cittadinanza : 'Pericoloso - spero che non venga messo in atto' : Intervenuto sui temi della finanziaria a Radio Radicale, il senatore di Forza Italia Lucio Malan ha espresso le sue impressioni e valutazioni sull'attuazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza. E ha speso anche qualche parola sulla quota 100. Intervistato da Giovanna Reanda, il senatore di Forza Italia ha dichiarato: "Sul reddito di cittadinanza io spero che non venga messo in atto. Proprio per questo gli ...

Reddito di cittadinanza - l’autore del sito fake : “Oltre 700mila click. C’è chi scopre che è una bufala e ci rimane male” : “Bravo. Il modulo è stato compilato. Vuoi avere il 10% in più sul tuo Reddito di cittadinanza? Condividi questo modulo e aiutaci a rendere il mondo meno povero”. Il messaggio arriva dopo avere compilato il form su Redditodicittadinanza2018.it, sito-bufala scambiato visitato da migliaia di utenti da marzo. Gli indizi per capire che si tratta di un fake ci sono tutti: “Imps (Istituto mondiale provvidenza solare)” anziché ...

La bufala delle 500mila persone che hanno abboccato al falso sito per il reddito di cittadinanza : Per verificare la notizia relativa ai 500mila "boccaloni" che hanno richiesto il reddito di cittadinanza sul falso sito IMPS, Fanpage.it ha contattato anche il Ceo di Ars Digitalia, Domenico Neto, che ci ha spiegato: "Quel dato non è stato diffuso da noi, il sito ha avuto poco più di 800mila visualizzazioni e il dato indica sostanzialmente gli accessi al portale".Continua a leggere