Juventus-Roma diretta live | formazioni ufficiali | tabellino e marcatori

Juventus-Roma - le formazioni ufficiali : ecco le scelte di Allegri e Di Francesco : Tutto pronto allo Stadium per il big match tra Juventus e Roma, queste le scelte dei due allenatori Il big match dell’Allianz Stadium chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, Juventus e Roma si affrontano con il coltello tra i denti per ottenere tre punti fondamentali nella corsa ai propri obiettivi. Massimiliano Allegri si affida al solito Cristiano Ronaldo davanti, affiancato da Dybala e Mandzukic. Di ...

LIVE Juventus-Roma in DIRETTA e in tempo reale : Si disputerà stasera alle 20:30 il big match Juventus-Roma, posticipo della 17ma giornata di Serie A. I bianconeri stanno ammazzando il campionato e giocheranno per riportare a 8 le lunghezze di vantaggio sul Napoli, vittorioso oggi sulla Spal per 1-0, mentre i giallorossi navigano in cattive acque e in caso di sconfitta si ritroverebbero al nono posto, dietro a Sampdoria e Sassuolo tra le altre, a 4 punti dalla Lazio che occupa attualmente ...

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Juventus favoritissima contro la Roma - 17giornata - : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote per le partite in programma il 22 dicembre 2018 per la 17giornata del massimo campionato, le nostre favorite.

Juventus-Roma : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Juventus-Roma, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Juventus-Roma : ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming : La 17esima giornata di Serie A si chiude con il match dell'Allianz Stadium dove la Juventus ospita la Fiorentina L'articolo Serie A, Juventus-Roma: ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : i risultati. Stasera match clou Juventus-Roma : Si gioca la 17esima giornata del campionato, tra un classico e le lotte per un posto Champions - Si gioca la 17esima giornata del campionato, che vede come match clou Juventus-Roma Stasera alle 20,30. ...

Juventus - la possibile formazione anti-Roma : rispetto al derby ci sono Bentancur e Benatia : La Juve in queste ore si trova in ritiro e ci resterà fino alle ore 19 circa di questa sera. I bianconeri a quell'ora si trasferiranno all'Allianz Stadium dove affronteranno la Roma alle 20,30. La Juventus, contro i giallorossi, punterà sui suoi titolarissimi visto che Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare solo due cambi di formazione rispetto al derby di sabato scorso. Infatti, salvo sorprese, il tecnico livornese stasera apporterà ...

Juventus-Roma - Capello : “Allegri ha vinto imponendo il suo stile” : Ai microfoni di RMC Sport, Fabio Capello, grande ex allenatore di Juventus e Roma, ha presentato il big match di stasera, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco le parole del tecnico: “Juventus-Roma mi evoca tanti ricordi. Sia da giocatore che da allenatore, sicuramente a Roma la Juventus è da sempre la squadra da battere. Se avessi dovuto portare qualcosa da Roma a Torino, avrei scelto l’entusiasmo di una piazza che ...

La giornata calcistica pre-natalizia. Match clou Juventus-Roma : Si gioca la 17esima giornata del campionato, tra un classico e le lotte per un posto Champions - Si gioca la 17esima giornata del campionato, che vede come Match clou Juventus-Roma stasera alle 20,30. ...

DI FRANCESCO ESONERATO?/ Roma - ultimo appello contro la Juventus : se perde è pronto il sostituto : Di FRANCESCO ESONERATO? Roma, ultimo appello contro la Juventus per il tecnico giallorosso: se perde è pronto il sostituto. La società ha già preso contatti

Juventus - la probabile formazione per la sfida contro la Roma : TORINO - Ecco la formazione che Allegri dovrebbe schierare questa sera per la sfida tra la Juve e la Roma , in programma alle 20.30 all'Allianz Stadium. Il modulo è il 4-3-3. Szczesny Allegri non ...

Serie A - Juventus-Roma : le probabili formazioni : C’è grande attesa per il big match di stasera tra Juventus e Roma, fondamentale soprattutto per i giallorossi che devono dare continuità alla vittoria contro il Genoa per uscire dalla crisi. I campioni d’Italia, sempre a +8 dal Napoli, devono far fronte all’assenza dell’infortunato Cancelo, il cui rientro è previsto per fine gennaio: Allegri sceglie De Sciglio per sostituirlo. Non è però l’unica novità del ...

Serie A - Juventus-Roma : probabili formazioni - diretta e dove vederla in tv : ROMA - La Juventus per laurearsi campione d'inverno con due turni d'anticipo sul giro di boa, la Roma per dare continuità al sofferto successo ottenuto contro il Genoa e tornare protagonista in zona ...