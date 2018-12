Juventus-Roma | Di Francesco | “Vissute anche le paure e le insicurezze”

Juventus-Roma 1-0 risolve Mandzukic Bianconeri campioni d?inverno : dal nostro inviato TORINO Niente da fare, la Roma cade ancora allo Stadium: 9 ko in 9 visite. Il punteggio, 1-0, è lo stesso per la quarta volta di fila. Ma è Olsen a tenere in partita...

Juventus-Roma - Allegri : “Fatte buone cose - ma non abbiamo vinto niente” : JUVENTUS ROMA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro la Roma: “Ancora non abbiamo vinto niente, stiamo facendo delle buone cose. abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions League, ma l’importante il 29 è essere davanti al Napoli con un po’ di punti. […] L'articolo Juventus-Roma, Allegri: “Fatte buone cose, ma non ...

Calcio : i risultati. Nel match clou Juventus batte la Roma 1 a 0 : Nella 17esima giornata del campionato le lotte per un posto Champions. I bianconeri campioni d'inverno.Si conclude con un classico - La 17esima giornata del campionato vede come match clou Juventus-...

La Juventus vince e si laurea campione d'inverno : la Roma va ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri conosce una sola parola in campionato: vittoria. I bianconeri battono con un altro 1-0 una 'grande' come la Roma di Di Francesco grazie ai gol di Mario Mandzukic, ...

Serie A : Juventus-Roma 1-0 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 , 1-0, , nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ha deciso il march un gol di Mandzukic dopo 35' di gioco. ...

Juventus-Roma 1-0 risolve Mandzukic Bianconeri campioni d'inverno : La Roma perde a Torino contro la Juventus per 0-1. Risolve un gol firmato da Mandzukic. I giallorossi, però, sprecano un'occasione, considerando che per larghi tratti della ripresa...

Juventus-Roma - segna sempre Mandzukic - ma la mediana soffre : Un'altra vittoria per la Juve, un altro gol decisivo di Mario Mandzukic. La punta ha punito anche la Roma, l'unica big che mancava alla sua collezione . Lui è stato l'uomo della partita, migliore a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Roma 1-0 - Mario Mandzukic decide la sfida dell’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Roma Termina 1-0 il big match della 17esima giornata di Serie A tra Juventus e Roma. decide la sfida Mario Mandzukic al 35′ che insacca sull’ottimo cross di Mattia De Sciglio permettendo ai bianconeri di ottenere la 16ema vittoria in 17 confronti, confermandosi dominatrice assoluta di questo campionato con 49 punti (8 punti di vantaggio sul Napoli). Per la Roma un ko pesante visto ...

Juventus-Roma 1-0 : decisivo il gol di Mandzukic : La Juve è campione d'inverno con due giornate d'anticipo sulla fine del girone d'andata. I bianconeri battono la Roma 1-0, rispediscono il Napoli a meno 8 e festeggiano il Natale con la consapevolezza ...

Juventus-Roma 1-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : JUVENTUS ROMA Pagelle – Il posticipo della 17^ giornata di Serie A si conclude con il successo per 1-0 della Juventus sulla Roma, una vittoria giunta grazie al gol messo a segno nel primo tempo da Mario Mandzukic. Gli uomini di Massimiliano Allegri ritornano così a 8 punti di vantaggio sul Napoli e guadagnano il […] L'articolo Juventus-Roma 1-0: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Juventus - è Mandzukic il vero top player : l’attaccante ancora decisivo - la Roma dimostra comunque personalità nonostante il ko [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Roma 1-0 risolve Mandzukic Il rammarico dei giallorossi : La Roma perde a Torino contro la Juventus per 0-1. Risolve un gol firmato da Mandzukic. I giallorossi, però, sprecano un'occasione, considerando che per larghi tratti della ripresa...

Juventus-Roma 1-0 VIDEO – Highlights - gol e sintesi della partita. Mario Mandzukic uomo del match all’Allianz Stadium : E’ Mario Mandzukic a decidere il big match della 17esima giornata di Serie A. La Juventus vince anche lo scontro diretto contro la Roma all’Allianz Stadium grazie alla rete della punta croata. Una Vecchia Signora che, dopo aver fallito più volte il raddoppio ma sofferto anche nella ripresa, conquista la 16esima vittoria in 17 incontri, confermandosi davanti a tutti in classifica generale con margine. Per la formazione giallorossa, un ...

Calcio - la Juventus supera 1-0 la Roma : 22.25 La Juventus è campione d'inverno con due turni di anticipo: nel posticipo della 17.ma giornata, supera allo 'Stadium' la Roma (1-0) e mantiene +8 sul Napoli, la prima inseguitrice. Contro una Roma rimaneggiata (Schick unica punta davanti a Under, Zaniolo e Florenzi), i bianconeri sbloccano al 35' con un colpo di testa di Mandzukic (svetta su Santon) su cross a campanile di De Sciglio dopo due belle parate di Olsen su Alex Sandro e ...